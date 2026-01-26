MOĆNI PUN MESEC U LAVU: Budu se srce i snaga – evo šta čeka svaki znak!

Nakon teškog i emotivno iscrpljujućeg januara, astrološki horizont se menja. Pun Mesec koji se 1. februara formira u znaku Lava donosi nam potpuno drugačiji ton – toplinu, nadu i podsećanje na našu ličnu moć.

Dok je januar bio spor, februar počinje vatreno, vraćajući nam samopouzdanje i dostojanstvo.

Lav budi srce i autentičnost

Lav kao znak simbolizuje srce, identitet i ličnu snagu. Ovaj lunarni ciklus nije samo niz događaja, već unutrašnje buđenje. U periodu od 26. januara do 1. februara, svaki znak Zodijaka proći će kroz svojevrsni test, ali i dobiti priliku da zatvori stara poglavlja i započne nešto zdravije.

Šta Pun Mesec donosi vašem znaku?

OVAN: Vreme je za liderstvo na novi način. Vaša moć sada dolazi iz ranjivosti i sposobnosti da čujete druge.

BIK: Fokus je na finansijama i stabilnosti. Ne upoređujte svoj tempo sa drugima – gradite temelje za dugoročne promene.

BLIZANCI: Vaša reč ima težinu. Ne umanjujte sebe; bilo da pišete ili govorite, poruka koju šaljete biće jasno uslišena.

RAK: Menja se vaš odnos prema novcu, ali i sopstvenoj vrednosti. Lav vam otkriva talente koje ste dugo potcenjivali.

LAV: Ovo je vaš trenutak istine. Rađa se nova verzija vas – budite autentični i ne skrivajte svoje snove.

DEVICA: Odmor je neophodan. Lav vas uči da ne morate biti savršeni da biste bili vredni ljubavi i poštovanja.

VAGA: Prijateljstva su na testu. Birajte kvalitet umesto kvantiteta; vreme je da se zahvatalite onima koji su zaista tu.

ŠKORPIJA: Karijera dostiže vrhunac. Zapitajte se da li je put kojim idete onaj pravi i preuzmite autoritet bez straha.

STRELAC: Budite spremni za širenje vidika. Idealno je vreme za učenje, putovanja i velike kreativne ideje.

JARAC: Suočavanje sa prošlošću donosi isceljenje. Istine koje isplivaju oslobodiće vas tereta koji dugo nosite.

VODOLIJA: Odnosi se redefinišu. Jasno ćete videti šta želite u partnerstvu, a vaša autentičnost postaje pravi magnet.

RIBE: Lična transformacija se završava. Postali ste jači i ta unutrašnja snaga je sada vaša najveća prednost.

Autor: Dalibor Stankov