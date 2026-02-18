Sunce ulazi u Ribe i donosi PRAVU DRAMU: Zapamtite ove datume jer ništa neće biti kao što izgleda

Radujte se - danas Sunce ulazi u znak Riba i samim tim se približavamo proleću. Od 18. februara do 20. marta, Sunce će boraviti u tajanstvenom vodenom znaku Riba, pojačavajući našu intuiciju i kreativnost.

Ove godine, sezona Riba donosi mudrost, introspektivnost, ali i mnogo divljine između. Stvari će postati haotične, pa se pripremite za "dramu u svemu". Pre nego što nam brze promene izazovu vrtoglavicu, važno je naučiti kako da lako plovimo kroz nemirne vode koje dolaze. Srećom, zvezde i planete će nam pomoći da predvidimo tok putovanja.

U prethodnim godinama, Saturn i Neptun su dodavali ograničenja i paranoju dok je Sunce bilo u Ribama. Sada su Saturn i Neptun u Ovnu, i dalje stvarajući probleme, ali nas ne čine nesigurnima u vezi sa putem ispred nas. Već za dva dana, 20. februara dolazi do konjunkcije ovih planeta, podstičući nas da sledimo svoje snove po svaku cenu, čak i ako to znači povređivanje drugih u procesu. Nećemo pasivno posmatrati kako se situacije odvijaju; preuzimamo aktivan pristup kako bismo pokrenuli promene. Sada smo samopouzdaniji, agresivniji, istrajniji i čvršći nego ikada ranije.

Šta nas očekuje u periodu vladavine Riba?

Za prvi deo solarnog ciklusa, očekuje se stelijum u mističnim Ribama (Sunce, Merkur, Venera i Mars). Bićemo tvrdoglavi u svojim iluzijama, prihvatajući samo sopstvenu realnost kao ispravnu, što može izazvati sukobe. Posredovanje i traženje sredine biće korisni, ali može biti teško razumeti druge kada svoje želje stavljamo na prvo mesto i odbacujemo logiku. Potrebno je usporiti i centrirati energiju, što zahteva strpljenje i promišljenost - kvalitete koje nam u trenutku strasti mogu nedostajati.

Retrogradni Merkur u Ribama počinje 26. februara i traje do 20. marta, kada Sunce ulazi u Ovna, a prolećna ravnodnevnica otapa "led". Ovaj retrogradni Merkur može pojačati anksioznost zbog nesporazuma i haotične energije. Univerzum nas poziva da se okrenemo unutrašnjem svetu i posvetimo unutrašnjem isceljenju. Bivši partneri mogu se ponovo pojaviti, obećavajući mnogo, ali bez namere da ostanu. Sve deluje nestvarno i neodlučno, što nas može zbuniti. Biranje saosećanja pomaže da ostanemo povezani s ljudima i daje snagu da prevaziđemo talase.

Potpuno lunarno pomračenje u Devici 3. marta pomaže nam da ostanemo "na površini" nudeći priliku da pragmatično rešavamo stvari. "Krvavi mesec" nam omogućava da vidimo kroz tamu, poput svetionika koji osvetljava more i drži nas na površini. Međutim, lunarna pomračenja su brza i intenzivna, pa nas informacije koje dolaze mogu potresti i primorati na odluke. Retrogradnost nas zaustavlja u direktnom delovanju i uklanjanju negativnosti, ostavljajući nas zbunjenima, razočaranima i frustriranima.Ključni astrološki datumi za sezonu Riba:

18. februar: Sunce ulazi u Ribe, čineći nas nežnijima,

maštovitijima, romantičnijima i sentimentalnijima. Naša srca i emocije vode nas napred.

20. februar: Saturn ulazi u konjunkciju sa Neptunom u Ovnu, pružajući jedinstvenu priliku za evoluciju i globalnu transformaciju. Zastareli sistemi propadaju, a novi nastaju.

26. februar: Retrogradni Merkur u Ribama počinje, donoseći probleme sa putovanjima, propuštene poruke ili mejlove, kao i ponovno pojavljivanje starih neprijatelja ili bivših partnera (ako im to dozvolimo).

2. mart: Mars ulazi u Ribe, podstičući nas da se pobunimo i zauzmemo stav, iako ćemo možda imati sumnje oko toga za šta ili kako da se borimo.

3. mart: Lunarno pomračenje u Devici donosi trenutak jasnoće i istine. Način na koji reagujemo i koristimo ovu energiju može promeniti i unaprediti naše živote.

6. mart: Venera ulazi u Ovna, motivišući nas da preuzmemo inicijativu u vezama i sledimo svoje snove.

10. mart: Jupiter u Raku završava retrogradni ciklus koji je počeo 11. novembra 2025. godine. Dolazi obilje i sreća!

18. mart: Mlad Mesec u Ribama pruža priliku da manifestujemo svoje nade i ciljeve za novu sezonu koja dolazi dva dana kasnije.

Autor: Marija Radić