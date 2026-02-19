KREĆEM OD PONEDELJKA – LAŽ KOJU SEBI NAJČEŠĆE PONAVLJATE: Ovi horoskopski znakovi su kraljevi odlaganja, da li ste među njima?

Postoje ljudi koji iskreno žele promene, ali ih neprestano odlažu. Novi početak im je uvek nadohvat ruke, ali retko kada dolazi baš danas.

U astrologiji se upravo ova navika često povezuje sa određenim horoskopskim znakovima koji imaju sklonost ka planiranju, razmišljanju i večitom čekanju „pravog trenutka“. Čuvena rečenica „krećem od ponedeljka“ kod njih nije običan izgovor, već obrazac ponašanja koji se stalno ponavlja. U nastavku pročitajte koji su to najveći astro-zabušanti:

Ribe

Pripadnici ovog znaka često žive između stvarnosti i sopstvenog unutrašnjeg sveta. Ribe duboko osećaju, mnogo razmišljaju i često zamišljaju kako bi njihov život trebalo da izgleda. Problem nastaje kada idealna slika postane važnija od konkretnog koraka. Ribe često veruju da će u ponedeljak imati više energije, jasnije misli i bolju motivaciju. Taj ponedeljak se, međutim, lako pretvori u onaj sledeći.

Vaga

Vage su poznate po neodlučnosti i stalnom merenju opcija. Pre nego što započnu bilo kakvu promenu, one žele da budu sigurne da je trenutak savršen. Upravo zato često odlažu odluke, uverene da će za nekoliko dana sve biti jasnije. Rečenica „krećem od ponedeljka“ za Vage znači dodatno vreme za razmišljanje, ali i beg od mogućnosti greške.

Rak

Rakovi su emotivno vezani za rutinu i poznato okruženje. Iako znaju da im je promena potrebna, teško se odvajaju od navika koje im pružaju osećaj sigurnosti. Novi početak im često deluje emocionalno zahtevno, pa ga odlažu dok se ne osete potpuno spremno. Ponedeljak im zvuči kao simbol kontrole i reda, čak i kada znaju da se prava promena ne dešava preko noći.

Bik

Bikovi vole stabilnost, ritam i predvidljivost. Svaka promena za njih predstavlja izlazak iz zone komfora, što im nije prirodno. Iako su uporni kada jednom krenu, sam početak im je najteži deo. Zato često govore da će početi od ponedeljka, kada će, barem u njihovoj glavi, sve biti mirnije i organizovanije nego sada.

Blizanci

Blizanci su puni ideja, planova i entuzijazma, ali im često nedostaje kontinuitet. Oni lako odluče da žele promenu, ali jednako lako pronađu nešto zanimljivije čime će se baviti. Ponedeljak im služi kao mentalna granica između starog i novog, iako retko istraju u toj odluci duže od nekoliko dana.

Zašto baš ponedeljak?

U astrologiji, ali i u svakodnevnom životu, ponedeljak simbolizuje novi ciklus, red i osećaj kontrole. Za ove znakove on predstavlja psihološku sigurnost i iluziju savršenog početka. Međutim, upravo stalno čekanje „pravog trenutka“ često ih drži na istom mestu. Promena, kako pokazuje iskustvo, retko dolazi u idealnim okolnostima. Oni znakovi koji to s vremenom nauče, najčešće prestanu da govore „krećem od ponedeljka“ i jednostavno krenu.

Autor: Dalibor Stankov