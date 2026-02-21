DNEVNI HOROSKOP: Škorpije će sa partnerom voditi ozbiljan razgovor, Ovnovima u ljubavi sve ide, a njih očekuje haos na poslu

Dnevni horoskop za 21. februar za sve znakove Zodijaka — saznajte šta vas očekuje na poslu, u ljubavi i kada je zdravlje u pitanju, uz savete za što bolji dan

Ovan

Posao: Moguće je da ćete deo dana posvetiti obavezama koje ste tokom sedmice odlagali, ali bez pritiska i nervoze. Kratka razmena informacija sa kolegom može vam pomoći da sagledate sledeći korak jasnije nego ranije. Dobro je vreme za planiranje, ali ne i za donošenje velikih odluka.

Ljubav: Ako ste u vezi, spontani plan ili iznenadni izlazak mogu se pokazati mnogo prijatnijim od onoga što je bilo unapred dogovoreno. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu na mestu gde to najmanje očekuju — kroz svakodnevnu rutinu ili slučajan susret.

Zdravlje: Dobar nivo energije, ali prijaće vam i fizička aktivnost da je usmerite.



Bik

Posao: Fokus će vam biti više na privatnim i kućnim obavezama nego na poslu. Sređivanje prostora, organizacija stvari ili planiranje narednih dana doneće vam osećaj sigurnosti i kontrole. Finansijske teme mogu vam prolaziti kroz misli, ali bez opterećenja.

Ljubav: Partner može želeti mirno druženje, možda u kućnoj atmosferi ili sa zajedničkim prijateljima. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko bliskih ljudi ili porodičnih kontakata, što može stvoriti osećaj poverenja od samog početka.

Zdravlje: Stabilno, ali prijaće vam više odmora.



Blizanci

Posao: Ideje će dolaziti spontano, čak i dok se bavite nečim sasvim drugim. Inspiracija može biti prolazna, pa je dobro da zapišete sve što vam padne na pamet. Neke misli mogu postati korisne već narednih dana.

Ljubav: Razgovor koji počne bezazleno može prerasti u zanimljivu i dublju komunikaciju. Slobodni mogu započeti flert kroz poruke ili društvene mreže, a situacija može postati uzbudljivija nego što očekuju.

Zdravlje: Mentalno rasterećenje i potreba za promenom rutine.

Rak

Posao: Nećete imati posebnu motivaciju za ozbiljne obaveze. Više će vam prijati mir, povlačenje i aktivnosti koje ne zahtevaju napor. Ako možete, ostavite važnije zadatke za drugi dan.

Ljubav: U vezi će vam prijati bliskost bez mnogo reči — zajedničko ćutanje, film ili šetnja. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko poznanika ili kroz porodično okruženje.

Zdravlje: Osetljiv želudac — obratite pažnju na ishranu.

Lav

Posao: Kreativne ideje dolaziće lakše nego inače, ali motivacija za rutinske obaveze može biti slabija. Dan je dobar za razmišljanje o novim projektima, ali ne i za forsiranje rezultata.

Ljubav: Partner može želeti izlazak, druženje ili neku vrstu zabave. Slobodni bi mogli upoznati osobu u većem društvu, na proslavi ili događaju gde se osećaju opušteno.

Zdravlje: Odlično, uz naglašenu potrebu za kretanjem.

Devica

Posao: Sitne obaveze rešavaćete bez napora i sa osećajem kontrole. Organizacija i planiranje ići će vam od ruke, što će vam doneti unutrašnji mir.

Ljubav: Razgovor sa partnerom može doneti olakšanje i osećaj stabilnosti. Slobodni bi mogli upoznati nekoga kroz svakodnevne aktivnosti — posao, kupovinu ili rutinske obaveze.

Zdravlje: Stabilno, ali izbegavajte preteranu analizu svega.

Vaga

Posao: Razmišljaćete o budućim planovima i željama, ali bez potrebe da ih odmah sprovedete u delo. Kreativne ideje mogu se pojaviti kroz razgovore sa drugima.

Ljubav: Partner može predložiti šetnju, kafu ili spontani izlazak, što će vam prijati. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko prijatelja ili društvenih okupljanja.

Zdravlje: Potrebno vam je opuštanje i vreme za sebe.

Škorpija

Posao: Danas vam može više prijati tišina nego komunikacija. Intuicija je naglašena, ali nije idealno vreme za donošenje važnih odluka. Posvetite se razmišljanju i planiranju.

Ljubav: Partner može otvoriti dublju temu koja će zahtevati iskrenost. Slobodni bi mogli upoznati osobu na privatnom okupljanju ili u intimnijem okruženju.

Zdravlje: Blagi umor — odmor je najbolji izbor.

Strelac

Posao: Razmišljate o planovima za naredne dane, posebno o putovanjima ili promenama rutine. Spontana ideja može se pretvoriti u konkretan plan.

Ljubav: Ako ste u vezi, zajednički izlazak ili aktivnost može osvežiti odnos. Slobodni bi mogli upoznati nekoga na događaju, predavanju ili kroz hobije.

Zdravlje: Stabilno, ali prijaće vam boravak napolju.



Jarac

Posao: Dan je dobar za pauzu od obaveza i mentalno rasterećenje. Ne opterećujte se rokovima — kratko povlačenje može vam pomoći da kasnije budete efikasniji.

Ljubav: Partner može želeti više pažnje i emotivne prisutnosti. Slobodni bi mogli upoznati osobu kroz druženje sa prijateljima ili kolegama.

Zdravlje: Blaga ukočenost — istezanje ili lagana fizička aktivnost pomažu.



Vodolija

Posao: Bićete okrenuti sopstvenim idejama, planovima i interesovanjima. Dan je dobar za kreativno razmišljanje i istraživanje novih tema.

Ljubav: Slobodni mogu započeti flert kroz komunikaciju ili poruke. Ako ste u vezi, mirno veče i opušten razgovor sa partnerom biće vam najprijatniji.

Zdravlje: Stabilno, ali vam je potreban kvalitetan san.

Ribe

Posao: Prijaće vam sporiji tempo i odsustvo pritiska. Intuicija je pojačana, pa možete dobiti zanimljive uvide o budućim koracima.

Ljubav: Partner želi više nežnosti i pažnje, što može produbiti odnos. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko prijatelja ili kroz neobavezan razgovor koji preraste u nešto više.

Zdravlje: Prijaće vam dobar san, odmor i boravak u mirnom okruženju.

Autor: D.Bošković