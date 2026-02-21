Čeka se 1. MART! Ova 2 znaka će uživati kao BOGOVI, stiže im novac koji su dugo čekali

Čeka se 1. mart kao trenutak koji donosi snažan energetski zaokret.

Planetarni aspekti početka meseca pomeraju fokus sa stagnacije i iščekivanja ka konkretnim rezultatima, posebno u sferi finansija i materijalne stabilnosti. Ovo je period u kojem se prethodni trud, strpljenje i strateške odluke konačno mogu pretvoriti u opipljive dobitke.

Astrološke energije ovog prelaza naglašavaju jednu važnu poruku - novac retko dolazi kao puka slučajnost. Mart otvara vrata onima koji su mesecima gradili temelje, ulagali vreme i energiju u svoje ciljeve, čak i kada rezultati nisu bili odmah vidljivi. Upravo dva znaka ulaze u fazu u kojoj nagrada postaje gotovo neizbežna.

Bik

Za Bikove, početak marta donosi stabilnost i osećaj sigurnosti koji je dugo nedostajao. Energije ovog perioda aktiviraju polje karijere, rada i ličnih resursa, što znači da se mogu otvoriti vrata povećanja prihoda, novih poslovnih prilika ili finansijskog olakšanja koje ste dugo čekali. Ono što je ranije delovalo kao spor proces sada dobija ubrzanje.

Novac može doći kroz rezultate prethodnih odluka, dogovora ili projekata koji su dugo sazrevali. Ključna promena za Bikove nije samo u iznosima, već u osećaju da se trud konačno isplatio. Period neizvesnosti zamenjuje jasnija slika budućnosti.

Lav

Lavovi ulaze u fazu pojačane vidljivosti i priznanja. Početak marta donosi energiju koja podržava ambiciju, inicijativu i hrabre poteze, a upravo ti potezi mogu imati direktan finansijski efekat. Situacije koje su dugo bile u fazi pregovora ili odlaganja sada mogu dobiti pozitivan epilog.

Finansijski priliv može biti povezan sa poslovnim uspesima, bonusima, novim saradnjama ili nagradama za raniji rad. Lavovi će posebno osetiti da se energija menja u njihovu korist – kao da se okolnosti slažu na način koji donosi konkretnu materijalnu korist.

Autor: S.M.