Kontrola je za njih MOĆ: Ovo su najveći perfekcionisti horoskopa

Neki ljudi mogu da se prepuste toku događaja i mirno prihvate nepredvidive situacije. Drugi, pak, osećaju nelagodu čim izgube kontrolu nad okolnostima.

U astrologiji postoje znakovi koji jednostavno moraju da znaju ko šta radi, kada i kako. Kod njih improvizacija nije vrlina, već izvor stresa. Kontrola im daje sigurnost, a bez nje se osećaju izgubljeno. Ovo su horoskopski znakovi koji najteže podnose gubitak kontrole.

Devica

Device su poznate po analitičnosti i potrebi za redom. Sve mora da ima svoje mesto, svoj raspored i jasan plan. Kada se stvari odvijaju drugačije od očekivanog, teško zadržavaju mir. Njihova potreba za kontrolom proizlazi iz želje da sve bude savršeno i efikasno. Iako često deluju smireno, iznutra ih može izjedati nervoza ako nešto ne ide po planu.

Jarac

Jarčevi vole strukturu, hijerarhiju i jasne ciljeve. U poslovnom okruženju posebno dolazi do izražaja njihova potreba da imaju kontrolu nad situacijom. Teško prepuštaju odgovornost drugima jer veruju da samo oni mogu stvari da urade kako treba. Kontrola im daje osećaj moći i stabilnosti.

Škorpija

Škorpije ne vole nepoznato. Iako možda ne pokazuju otvoreno potrebu za upravljanjem situacijom, vole da znaju sve što se događa u njihovoj blizini. Informacije su njihov alat za održavanje kontrole. Ako osete da nešto izmiče njihovom uticaju, postaju sumnjičave i povlače poteze iza kulisa.

Lav

Lavovi žele da imaju kontrolu, ali na drugačiji način. Njima je važno da budu u centru pažnje i da se njihova reč poštuje. Ako osete da gube autoritet ili da ih neko ignoriše, reaguju burno. Njihova potreba za kontrolom povezana je sa potrebom za priznanjem i statusom.

Autor: S.M.