VALJAĆE SE U PARAMA: 3 znaka tokom marta zapljuskuje obilje i finansijski uspeh

Astrolozi otkrivaju da Ribe, Vodolije i Ovnovi u martu postižu finansijski uspeh i poboljšavaju svoju finansijsku situaciju.

Energetski pomak se dogodio u februaru koji je započeo novi period promena, akcije i želje da poboljšate svoj finansijski život. Energija se oseća drugačije, više nade i mogućnosti. Ali morate sebi dozvoliti da prođete kroz proces preispitivanja koji donosi retrogradni Merkur.

Kako se astrološka konfuzija razjašnjava u martu, tri znaka će privući finansijski uspeh.

Ovan

Ova sezona Ovna je prepuna mogućnosti za privlačenje finansijskog uspeha. Hoće vas pare. Vaša zodijačka sezona počinje 20. marta. To se harmonično poklapa sa krajem retrogradnog Merkura u Ribama i prolećnom ravnodnevicom. Sa Saturnom i Neptunom sada u vašem znaku, spremni ste da napravite značajne promene u svom životu, čak i ako u ovom trenutku niste sigurni kakve će biti.

Dok uživate u preko potrebnom podsticaju samopouzdanja i pravca, Venera ulazi u Bika 30. marta, donoseći sa sobom energiju obilja. Lično, osećate se spremnim za promene i preduzimanje akcija kako biste poboljšali sve aspekte svog života. Sa Venerom u Biku, ovo će se odnositi i na vaše finansije.

Došlo je vreme za pokretanje novih poduhvata, planova štednje ili zalaganje za povećanje prihoda. Iako morate biti sigurni da ne trošite novac brže nego što ga zarađujete, videćete da vam se finansije povećavaju.

Vodolija

Zaslužujete sav finansijski uspeh koji privlačite u svoj život. Pažnja na vašoj kući novca i prihoda oseća se drugačije u martu 2026. godine, jer su se Saturn i Neptun konačno udaljili od ovog mesta u vašem životu. To znači da su lekcije i prepreke sada završene i da je vreme da se otvori put za nagrade koje zaslužujete.

Bili ste u aktivnom periodu razumevanja koliko vredite i osiguravanja da se ne fokusirate samo na prihod, već da negujete život koji se zaista oseća izobiljem. Mars se seli u ovaj Ribe 2. marta. Mars u Ribama predstavlja sposobnost preduzimanja odlučnih akcija ka povećanju prihoda i ono što vam daje osećaj da živite izobilje.

Iako je Merkur retrogradan do 20. marta, kada Merkur započne novi ciklus 7. marta, možete početi da razmatrate nove mogućnosti za posao ili izvore prihoda.

Pokušajte da ne potpisujete nikakve ugovore dok Merkur ne bude zaista direktan. Iskoristite vreme od 7. marta da počnete da planirate šta želite da budete deo ovog novog poglavlja.

Ribe

Budite strpljivi sa svim što se čini nedovršenim. Migracija Neptuna i Saturna u Ovna ističe vašu kuću bogatstva i samopoštovanja. Ovo je deo dužeg tranzita koji će vam pomoći ne samo da redefinišete svoja uverenja o bogatstvu, već i da privučete veće finansijske mogućnosti. Pa ipak, sa retrogradnim Merkurom u vašem horoskopskom znaku do 20. marta, trebalo bi da ovo vreme provedete razmišljajući i preispitujući.

Iako ste u periodu razmišljanja, Venera se pridružuje Saturnu i Neptunu u Ovnu od 6. do 30. marta, važnom periodu za praktikovanje integriteta i poverenja u vašem finansijskom životu. Ne žurite sa odlukama. Nemojte se iznenaditi ako se ponovo pojave prošle prilike. Ovo je vaše vreme da obradite i rešite sva pitanja vezana za Saturna u Ribama koja se još uvek čine nedovršenim. Moći ćete da iskoristite ovu novu eru u svom životu.

Obratite pažnju na ono što se javlja od 20. do 30. marta, jer je ovo savršeno vreme da kažete da novim projektima i dozvolite sebi da konačno preduzmete akciju.

Autor: Iva Besarabić