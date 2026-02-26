SPREMITE SE ZA OLUJU Kraj februara pred OVA 3 HOROSKOPSKA ZNAKA stavlja najteži životni test! Neće znati ŠTA IH JE SNAŠLO, a KOSMIČKO NEVREME se neće smiriti do 20. marta

Prema predviđanjima horoskopa, 3 horoskopska znaka suočavaju sa najtežim testovima ove godine i prolaze oluju - sve do 20. marta.

Zvezde izgledaju surovije i izazovnije nego ikad i izložiće ih testu. Mogu da očekuju tešku promenu poslednjih dana februara. Saznajte da li ste na listi!

Sezona Riba traje do 20. marta 2026, a zvezde pokazuju da se tri znaka suočavaju sa izazovima koji zahtevaju strpljenje i sposobnost prilagođavanja. Spremni su za lekcije i pokazaće univerzumu od čega su napravljeni. A svaki test im pomaže da napreduju na putu ka veličini. Prihvataju izazov, naoružani sigurnošću da je sve što se dešava za njihovo dobro.

Saznajte da li je vaš horoskopski znak meta kosmičkog nevremena?

Jarac rešava teške situacije

Jarci treba pažljivo da razmotre svoje najnovije odgovornosti. Ako ste Jarac, morate da odlučite da li želite da ih preuzmete ili da pokušate da ih se rešite - što bi moglo biti teško. Imate izbor između prihvatanja i upravljanja težim situacijama. Postoji mnogo stvari od kojih biste želeli da pobegnete, ali ne možete ih zauvek izbegavati. Biće vam potrebna otpornost da biste prošli test univerzuma. Treba ponovo da postavite granice. Generalno, dorašćete izazovu i otkrićete da je zapravo lakše nego što ste očekivali.

Devica teško prihvata tuđe odluke

Vaša rutina će biti okrenuta naglavačke. Vama se ne sviđa kada se to desi; više volite da stvari budu na svom mestu, sigurne i učvršćene. Nažalost, to neće biti slučaj, posebno u poslednjih nekoliko dana februara. Moraćete da izdržite promenu planova, a koju mogu diktirati drugi. Ali takav je život? Svi se moramo prilagoditi s vremena na vreme, zato na ovu promenu gledajte kao na test od univerzuma. Dobra vest je da uvek prolazite sve testove sa odličnim uspehom. Uvek preživite, i ovaj put neće biti drugačije. Sve će se dobro završiti. Smatrajte ovaj izazov još jednim životnim iskustvom, znajući da će na kraju sve biti u redu.

Blizanci imaju zdravstvene probleme

Blizanci, volite da radite stvari na svoj način. Veoma ste izbirljivi u vezi sa tim kako se budite, kako pijete kafu i u koje vreme počinjete da se krećete. Imate određenu rutinu i strpljenje sa malim stvarima u kojima uživate. Ali cela vaša rutina se okreće naglavačke. Ne brinite, ipak. To nije trajno - strogo je ograničeno na poslednjih nekoliko dana februara. Moraćete da budete veoma strpljivi i da se korak po korak nosite sa neprijatnim situacijama. Ovo je vaš test od univerzuma, ali je kratkoročan. Možda ćete osetiti blagu nelagodnost nekoliko dana, možda ćete imati i zdravstvenih problema, ali ćete iz februara izaći zdravi.

Autor: Jovana Nerić