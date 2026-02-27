Stiže krvavi pun Mesec u Devici: Ovaj datum je ključan, 4 znaka očekuju velike promene

Pun Mesec (Blood Moon), koji će ujedno biti i pomračen, očekuje nas 3. marta u zemljanom znaku Device. Pomračen krvavi Mesec imaće snažan uticaj na Device, Ribe, Strelčeve i Blizance.

Pun krvavi Mesec u Devici 3. marta donosi snažnu kulminaciju procesa koji su započeti još tokom mladog Meseca (23. avgusta 2025) u istom znaku, ali sada pod pojačanom energijom pomračenja koje osvetljava sve ono što smo pokušavali da držimo pod kontrolom.

Devica je znak analize, rada, zdravlja, svakodnevnih navika i služenja, pa ova lunarna faza naglašava potrebu da sagledamo realnost bez ulepšavanja. Krvavi ton Meseca simbolično govori o dubokoj transformaciji, o završecima koji mogu da bole, ali koji su neophodni da bismo se oslobodili preterane brige i samokritike.

Pun Mesec u Devici 3. marta se naziva krvavi zato što će doći do pomračenja, pa Mesec može da poprimi crvenkastu boju.

Sukob između razuma i prepuštanja

Ovaj pun Mesec stoji nasuprot Suncu u Ribama, pa se aktivira osa Devica–Ribe, odnos razuma i vere, kontrole i prepuštanja, reda i haosa. Bićemo rastrzani između potrebe da sve organizujemo i želje da pustimo da se stvari odvijaju spontano.

Ako smo previše živeli u energiji Riba, odnosno bežali od obaveza, idealizovali, potiskivali, Devica sada traži konkretne poteze. Ako smo, pak, bili previše kritični prema sebi, pun Mesec može doneti spoznaju da savršenstvo nije cilj, već ravnoteža.

Fokus na zdravlju i detaljima

Na kolektivnom planu, energija Device ukazuje na teme zdravstva, radnih uslova, administracije i svakodnevnog sistema funkcionisanja. Mogu se razotkriti greške, propusti ili informacije koje su bile skrivene u detaljima. Na ličnom planu, svako od nas će osetiti ovu lunarnu fazu u oblasti natalne kuće u kojoj nam se nalazi Devica.

Pun Mesec donosi osvetljenje onoga što više ne funkcioniše u našim rutinama i odnosima, a pomračenje daje osećaj sudbinskog preokreta. Sve što sada kulminira ima korene u prošlosti i traži završetak kako bismo u narednim mesecima mogli da gradimo stabilnije i zdravije temelje.

Podsetimo, poslednji pun Mesec je bio u Lavu.

Autor: Marija Radić