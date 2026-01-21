Stiže prvi retrogradni Merkur u 2026: 4 znaka neće znati šta ih je snašlo

Prvi retrogradni Merkur u 2026. godini očekuje nas 26. februara u Ribama i traće do 21. marta, a imaće jak uticaj na Ribe, Strelčeve, Blizance i Device.

Retrogradni Merkur u Ribama unosi osećaj magle u svakodnevnom razmišljanju i komunikaciji, pa se lako gubi jasna granica između stvarnog i zamišljenog.

Rasejanost

Misli mogu da budu rasute, koncentracija slabija, a razgovori puni nedorečenosti, prećutanih emocija ili pogrešno shvaćenih poruka. Ljudi češće govore ono što osećaju, ali ne nužno i ono što zaista misle, pa su nesporazumi česti, naročito u emotivnim odnosima.

Dokumenta, poruke i dogovori zahtevaju dodatnu pažnju, jer sitni propusti ili nejasne formulacije mogu kasnije da izazovu konfuziju.

Povratak na staro

Ovaj period snažno budi intuiciju, maštu i unutrašnji glas. Snovi mogu da budu živopisniji, a sećanja iz prošlosti će se javljati bez jasnog povoda, često sa emotivnim nabojem.

Retrogradni Merkur u Ribama nas vraća nerazrešenim pričama, neizgovorenim rečima i starim osećanjima koja traže razumevanje, oproštaj ili zatvaranje kruga. Umesto racionalne analize, dominantni su empatija, saosećanje i potreba da se stvari osete, a ne objasne.

Ovo je povoljan trenutak za kreativni rad, pisanje, muziku i umetnost jer podsvest govori glasnije nego inače. Međutim, važne odluke, potpisivanje ugovora i započinjanje novih projekata bolje je odložiti ili barem detaljno proveriti. Retrogradni Merkur u Ribama nas uči strpljenju, slušanju između redova i prihvatanju činjenice da ne mora sve odmah da bude jasno da bi imalo smisla.

Autor: A.A.