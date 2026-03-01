POTREBNO IM JE DRUŠTVO: Horoskopski znaci koji ne podnose usamljenost

Nekim ljudima odgovara povremena samoća jer im donosi mir i priliku za predah od svakodnevice. Ipak, postoje i oni koji se najbolje osećaju tek onda kada su okruženi drugim ljudima jer im je potreban osećaj povezanosti. Njima svaka tišina predugo traje, a prazni prostori i dani bez kontakta s drugima brzo postaju teret.

U takvim trenucima ne traže nužno veliku gužvu, ali im je važno da znaju da imaju nekoga uz sebe. U astrologiji se često ističe da neki horoskopski znaci posebno teško podnose osećaj usamljenosti. Njima su bliskost, prisustvo drugih i svakodnevna razmena emocija važan deo života. Ne vole da imaju utisak da su prepušteni sami sebi i često traže društvo u kojem se osećaju prihvaćeno, viđeno i sigurno. Među njima se posebno izdvajaju ova četiri znaka.

Blizanci

Blizanci su među onima koji najteže podnose samoću jer ih pokreću komunikacija, razmena misli i stalna potreba za kontaktom s drugima. Oni vole dinamiku, vole osećaj da se nešto dešava i da uvek postoji neko sa kim mogu da podele utisak, ideju ili malu svakodnevnu situaciju. Tišina im brzo može postati naporna, naročito ako dugo nemaju sa kim da razgovaraju.

Njima nije važno samo fizičko društvo, nego i mentalna povezanost. Vole ljude koji ih prate u razgovoru, koji odgovaraju na njihove poruke i sa kojima mogu bez puno uvoda da uskoče u novu temu. Kada su dugo sami, lako počinju da osećaju nemir, kao da im nedostaje važan deo svakodnevice. Upravo zato često traže društvene situacije, čak i onda kada tvrde da im treba malo mira.

Lav

Lavovi vole prisustvo drugih ljudi jer ih društvo puni energijom i daje im osećaj topline, pripadnosti i važnosti. Oni ne vole da budu izolovani, ne zato što ne mogu sami, nego zato što se najživlje osećaju u odnosu sa drugima. U društvu dolaze do izražaja, lakše pokazuju emocije i imaju osećaj da su tamo gde trebaju da budu.

Njima je posebno važno da oko sebe imaju ljude sa kojima mogu da dele i velike i male trenutke. Vole pažnju, ali još više vole osećaj zajedništva i atmosferu u kojoj se osećaju dobrodošlo. Kada ostanu predugo sami, mogu postati tihi i povučeniji nego što to pokazuju drugima. Iza njihove samouverenosti često se krije potreba za bliskošću i ljudima koji će im dati osećaj topline.

Vaga

Vage su znak koji prirodno teži odnosima, skladu i prisustvu drugih ljudi. One se retko osećaju potpuno dobro ako nemaju sa kim da podele svakodnevicu, planove ili osećanja. Iako mogu delovati smireno i sabrano, usamljenost im često teško pada jer im nedostaje emocionalna ravnoteža koju pronalaze kroz odnose.

Njima su razgovori, druženja i bliska povezanost važni gotovo jednako kao i unutrašnji mir. Ne vole osećaj udaljenosti, hladnoće ili praznine u odnosima. Kada su same, često previše razmišljaju i lakše upadaju u nesigurnost. Upravo zbog toga traže blizinu ljudi uz koje mogu biti opuštene i uz koje ne moraju da skrivaju svoje raspoloženje.

Ribe

Ribe su vrlo osećajne i teško podnose periode u kojima nemaju emocionalni oslonac. Njima društvo nije važno samo zbog zabave ili navike, nego zbog osećaja povezanosti koji im daje sigurnost. One vole da imaju nekoga ko ih razume, ko će ih saslušati i ko će biti prisutan čak i onda kada ne traže puno reči.

Kada su dugo same, Ribe lako mogu da potonu u osećaj tuge ili unutrašnje praznine. Iako ponekad traže mir i povlačenje, to ne znači da im odgovara prava usamljenost. Najviše im znači blizina ljudi uz koje osećaju toplinu, nežnost i razumevanje. Upravo zato često ostaju snažno vezane uz porodicu, partnere i prijatelje koji im pružaju osećaj da nisu same u onome što proživljavaju.

Autor: D.S.