Dnevni horoskop: Ovnovi uživaju u tajnoj vezi, Rakove očekuju uspešni poslovni sastanci, a Škorpije...

Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopske znake očekuje ovog četvrtka.

OVAN

Ukoliko vas zanima uspostavljanje poslovne saradnje sa strancima, iskoristite današnji dan. Nećete imati nikakve probleme u sporazumevanju. Maksimalno uživate u tajnoj vezi. Osećate se odlično.

BIK

Pripremate se za kraći poslovni put. Malo ste pod stresom jer nadređena osoba ima veća očekivanja. Dobro se osećate dok flertujete sa simpatijom. Niste svesni da su vam emocije svakodnevno sve jače. Pokušajte da ne konzumirate alkohol.

BLIZANCI

Imate mnogo obaveza i ne stajete s radom. Prilično ste energični i samouvereni, tako da sve poslovne odrađujete profesionalno. Obigravate oko simpatije i pokušavate da je osvojite. Zdravlje je stabilno.

RAK

Komunikacija vam ide od ruke. Očekuju vas uspešni poslovni sastanci i pravljenje novih poslovnih planova. Stalo vam je da vam se brak održi, iako ste svesni da partner nije preterano zainteresovan. Zdravlje je solidno.

LAV

Pred vama je dinamičan dan. Moraćete dobro da se pomučite zbog nekih teškoća koje na kraju nećete uspeti da rešite. Očekuje vas novo poznanstvo. Izvesnu osobu ocenjujete kao inteligentnu. Mogući su problemi s kožom.

DEVICA

Kad su finansije u pitanju, očekujte priliv novca. Što se tiče posla, iako dajete sve od sebe, ne uspevate da rešite problem koji vas muči. Partner se oseća zanemareno i insistira da se vidite. Pritisak vam oscilira.

VAGA

Poslovna situacija je stabilna. Potrebni su vam novi izazovi. Razrađujete nove poslovne ideje. Iako postoji osoba koja vas privlači, suzdržani ste zbog razlike u godinama. Mogli biste imati hormonsku neravnotežu.

ŠKORPIJA

Poslovna situacija je stabilna, pa se zbog toga osećate dobro. Konačno krećete u osvajanje simpatije tako što joj dajete do znanja da ste zainteresovani za vezu. Druga strana je zatečena i ne reaguje. Zdravlje je stabilno.

STRELAC

Osećate se dobro na poslu. Poslovne obaveze doživljavate kao način ispoljavanja kreativnosti. Mnogo se dopadate osobi koja je zauzeta. Ne pokazuje vam svoje emocije, ali pronalazi razloge da bude pored vas. Zdravlje je solidno.

JARAC

Prvenstveno ste zainteresovani za poboljšanje finansijske situacije. Očekuje vas priliv novca vezan za strance ili inostranstvo. Iako imate simpatiju, plašite se da joj pokažete da ste zainteresovani. Zdravlje je solidno.

VODOLIJA

Ukoliko ste privatnik, predstoji vam veći uspeh i izlazak u medije. Glumićete skromnost iako ćete biti ponosni na uspeh. Posvećujete se voljenoj osobi i maksimalno uživate u bliskosti. Zdravstvena situacija je stabilna.

RIBE

Komunikacija s kolegama je uspešna. Pravite detaljne poslovne planove vezane za novi projekat. Posvećujete se bračnom partneru. Dopuštate mu da dominira u odnosu, što vam oboma prija. Osećate se odlično.

Autor: A.A.