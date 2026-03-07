DNEVNI HOROSKOP: Bik uživa u odmoru, Blizanci dobijaju neočekivani poziv

Saznajte šta vam zvezde poručuju za danas.

Ovan

Subota vam donosi potrebu za kretanjem i aktivnostima koje vam podižu energiju. Bićete raspoloženi da završite ono što ste odlagali tokom nedelje, ali i da pronađete vreme za lično zadovoljstvo. U odnosima sa drugima izbegavajte brzoplete reakcije – neko može biti osetljiviji nego što očekujete. Veče je povoljno za druženje i opuštanje.

Bik

Ovaj dan naglašava potrebu za uživanjem, odmorom i malim ličnim zadovoljstvima. Moguće je da ćete želeti da usporite tempo i provedete vreme sa ljudima koji vam prijaju. Finansijski, dobro je da izbegnete impulsivne troškove, iako će vas iskušenja pratiti. Emotivno, toplina i pažnja donose lep i stabilan osećaj.

Blizanci

Subota donosi više komunikacije i neočekivanih kontakata. Možete dobiti poziv ili predlog koji menja planove dana, ali upravo ta spontanost može vam doneti zanimljivo iskustvo. Obratite pažnju da ne preuzmete previše obaveza odjednom. Veče je idealno za razgovore, kraći izlazak ili druženje sa prijateljima.

Rak

Pred vama je dan koji naglašava potrebu za mirom i emotivnom stabilnošću. Možda ćete želeti više vremena u krugu porodice ili u prostoru koji vam pruža osećaj sigurnosti. Razgovor sa bliskom osobom može vam pomoći da jasnije sagledate jednu dilemu. Posvetite se stvarima koje vas opuštaju i pune energijom.

Lav

Subota vam donosi priliku da budete u centru pažnje i pokrenete inicijativu za zajedničke aktivnosti. Ljudi će rado prihvatiti vaše predloge, posebno ako su vezani za druženje ili kreativne ideje. Emotivno, moguće je prijatno iznenađenje ili susret koji vam vraća osmeh. Pokušajte da ne preuzmete sve obaveze na sebe – podelite ih sa drugima.

Devica

Ovaj dan podstiče vas da završite sitne obaveze kako biste ostatak dana proveli bez opterećenja. Organizacija i planiranje pomoći će vam da imate više slobodnog vremena nego što očekujete. Obratite pažnju na odmor i fizičko opuštanje, jer vam je potrebna regeneracija energije. Veče donosi mir i zadovoljstvo jednostavnim stvarima.

Vaga

Subota naglašava društveni život i potrebu za prijatnim susretima. Moguće je da ćete se naći u situaciji da organizujete okupljanje ili budete osoba koja povezuje druge. Emotivno, otvoren razgovor može doneti veću bliskost sa nekim ko vam je važan. Pokušajte da pronađete balans između obaveza i uživanja.

Škorpija

Pred vama je dan koji donosi potrebu za povlačenjem i regeneracijom energije. Intuicija vam je naglašena, pa obratite pažnju na unutrašnji osećaj kada donosete odluke. Razmišljanje o budućim planovima može vam doneti jasnoću i osećaj kontrole. Veče je povoljno za mirnije aktivnosti i razgovor sa osobom od poverenja.

Strelac

Subota vam donosi želju za promenom rutine i spontanim planovima. Moguće je da ćete poželeti kraći izlet, susret sa prijateljima ili neku novu aktivnost koja razbija monotoniju. Obratite pažnju na organizaciju vremena kako biste stigli da završite i obaveze i uživanje. Društvo vam danas posebno prija.

Jarac

Ovaj dan naglašava praktične teme i potrebu da sredite nešto što vam već duže stoji na listi obaveza. Kada završite ono što je potrebno, osećaćete veliko olakšanje i moći ćete potpuno da se opustite. Finansijski, dobro je da budete racionalni i izbegnete nepotrebne troškove. Veče donosi mir i stabilnu atmosferu.

Vodolija

Subota donosi nove ideje i inspiraciju, posebno kroz razgovore sa ljudima koji razmišljaju slično vama. Možete dobiti zanimljiv predlog ili informaciju koja pokreće novu zamisao. Budite otvoreni za spontane promene planova – one vam mogu doneti pozitivno iskustvo. Emotivno, iskren razgovor donosi olakšanje.

Ribe

Ovaj dan naglašava intuiciju i potrebu za kreativnim ili duhovnim aktivnostima. Posvetite se onome što vas smiruje i vraća unutrašnji balans. Moguće je da ćete nekome biti podrška kroz razgovor ili savet. Veče je idealno za odmor, inspiraciju i povlačenje od prevelike gužve.

Autor: Iva Besarabić