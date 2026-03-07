AKTUELNO

Horoskop

Ova 4 znaka će se obogatiti od druge polovine marta: Proverite da li ste među njima

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Astrološke prognoze pojedinim pripadnicima Zodijaka predviđaju novčane prilike.

Prema astrološkim prognozama za mart 2026, četiri znaka Zodijaka posebno se ističu kada je reč o mogućem finansijskom uspehu u drugoj polovini meseca:

Bik

Bik ima podršku Venere i Jupitera, što može doneti povećanje prihoda, stabilniji novčani tok i uspeh u karijeri sredinom i krajem marta.

Lav 

Foto: Pixabay.com

Podrška planeta može otvoriti neočekivane prilike za zaradu, investicije ili poslovni rast u drugoj polovini marta. Lavovi mogu doživeti neočekivane novčane prilike ili finansijski procvat kroz poslovne uspehe, priznanja ili nove saradnje.

Jarac

Zato što Saturn stabilizuje finansije a Jupiter širi mogućnosti, Jarčevi bi mogli da ostvare finansijske dobitke ili bolju kontrolu nad svojim resursima.

Vodolija

Astrološke prognoze naglašavaju da Jupiter i drugi aspekti u drugoj polovini meseca mogu doneti pozitivne finansijske prilike i rast prihoda.

Veliki nebeski preokret stiže OVOG datuma: Tri horoskopska znaka osetiće najviše njegov uticaj, evo šta ih čeka

Autor: Marija Radić

#Horoskop

#Novac

#Znakovi

#pare

#zodijak

