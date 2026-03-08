Škorpije ljubomorišu, Ovnovima je situacija na poslu NAPETA, a evo šta zvezde predviđaju VAŠEM ZNAKU

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine kaže da želite promenu ritma. Nakon nedavnih napetosti, osećate da je vreme da stvari kažete otvoreno i iskreno. Kada je posao u pitanju, situacija se polako rešava. Danas verujte svojoj intuiciji.

BIK

Nebo vas vodi ka emocionalnoj stabilnosti, kaže dnevni horoskop. Spadate među znakove koji teže sigurnosti i sada želite konkretne činjenice, a ne obećanja. Što se posla tiče, vreme je da tražite zasluge za ono što ste do sada izgradili.

BLIZANCI

Pun ste ideja, ali rizikujete jer želite da radite sve odjednom. Izaberite prioritet. U ljubavi se vraća lakoća, ali budite oprezni ako već imate nekoga u srcu. Na poslovnom planu mogući su zanimljivi događaji, posebno za one koji komuniciraj sa saradnicima iz inostranstva.

RAK

Osećate se osetljivije nego inače. Emocije su pojačane i to može biti dar ako znate kako da slušate. U ljubavi tražite potvrdu, razgovarajte otvorenog srca. Ne plašite se da se izražavate iskreno.

LAV

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine vas ponovo stavlja u centar pažnje. Zvezde vas podržavaju i vraćaju vam samopouzdanje. Strast je prisutna u ljubavnom životu, ali izbegavajte igre ponosa. Na poslovnom planu moguće je da dobijete priznanje koje dugo čekate.

DEVICA

Ovo je vreme organizacije i mira. Sređujete svoje prioritete. U ljubavi vam ipak treba više spontanosti, ne može sve biti analizirano. Dobre vesti stižu na poslu, posebno za one koji čekaju odgovor. Pazite na stres.

VAGA

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine kaže da danas možete da pronađete ravnotežu za kojom tragate. U ljubavi je pravo vreme da rešite napetost. Na poslu, pregovori mogu da se završe zahvaljujući vašoj diplomatiji. Nemojte da odlažete odluke koje znate da morate da donesete.

ŠKORPIJA

Nebo je intenzivno i magnetično. Duboko ste posvećeni i odlučni. Strast u ljubavi je visoka, ali pazite na ljubomoru. Ako vas nešto muči, odmah iznesite. Na poslovnom planu možete da steknete značajne prednosti ako postupate mudro.

STRELAC

Želite malo svežeg vazduha. Zvezde govore o kretanju i pozitivnoj promeni. U ljubavi vam je potrebna veća prisutnost. Na poslu vas očekuje zanimljiva prilika, posebno za one koji žele da promene pravac. Pratite svoje instinkte.

JARAC

Konkretni ste i odlučni. Ipak, zvezde vas upozoravaju da budete manje rigidni u emocijama. Što se posla tiče, rezultati dolaze, iako postepeno. Vaša upornost biće nagrađena.

VODOLIJA

Pred vama je kreativan i dinamičan dan. Žudite da promenite stvari u svom životu. U ljubavi može da se pojavi neobična romansa, a parovi treba da ponovo otkriju svoju povezanost. Na poslu ćete imati sjajne ideje, ali obratite pažnju na praktične detalje.

RIBE

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine kaže da ste romantični i intuitivni. Zvezde govore o dubokim emocijama. U ljubavi, oni koji su patili, danas mogu da počnu iznova sa većom zrelošću. Na poslovnom planu intuicija može biti presudna, verujte svom srcu.

Autor: S.M.