Sutra PUCAJU ODNOSI: Ova 2 horoskopska znaka ulaze u ozbiljan raskid i suočavanje sa istinom

Sutrašnji dan, 10. mart, donosi snažan energetski preokret na nebu koji će mnoge naterati da se suoče sa istinom u odnosima.

Astrolozi upozoravaju da će kombinacija planetarnih promena – posebno trenutak kada Jupiter kreće direktno – doneti jasnoću, ali i hrabrost da se preseče ono što odavno ne funkcioniše.

Drugim rečima, mnogi će konačno videti odnose onakvima kakvi zaista jesu. Neki će shvatiti da je vreme za novi početak, dok će drugi doneti tešku, ali oslobađajuću odluku – kraj veze, prijateljstva ili dugog emotivnog odnosa.

Za dva znaka Zodijaka ovaj dan može biti posebno turbulentan.

Škorpija: Istina koju više ne možete ignorisati

Škorpije su dugo osećale da nešto u njihovim odnosima nije kako treba. Intuicija im je mesecima slala signale, ali su pokušavale da ih ignorišu kako bi sačuvale mir.

Sutra više neće biti prostora za zavaravanje. Jedan razgovor, poruka ili priznanje može pokrenuti lavinu emocija. Ono što je godinama bilo potiskivano sada izlazi na površinu.

Astrolozi navode da se tokom ovog perioda kod Škorpija završava jedan karmički emotivni ciklus, što donosi oslobađanje od starih rana i odnosa koji više nemaju budućnost.

Iako će odluka možda boleti, ona donosi ogromno olakšanje. Posle ovog prekida mnoge Škorpije će shvatiti da su zapravo dobile slobodu koju su dugo priželjkivale.

Blizanci: Prekid koji je dugo visio u vazduhu

Blizanci su majstori komunikacije, ali upravo komunikacija sada može postati okidač za raskid. Nerešene stvari, stara neslaganja ili prećutane uvrede sada izlaze na videlo.

Uticaj planeta u ovom periodu pojačava potrebu za iskrenošću i donošenjem odluka koje su dugo odlagane. Mars i drugi tranziti u martu podstiču ljude da konačno naprave korak napred – čak i ako to znači prekid odnosa koji ih guši.

Za mnoge Blizance ovo neće biti impulsivna odluka, već završni čin priče koja je već neko vreme na klimavim nogama.

Prekid koji zapravo donosi novi početak

Iako raskidi nikada nisu laki, astrologija naglašava da energija ovog perioda donosi čišćenje i reset emocija.

Planete u martu pokreću procese u kojima ljudi jasno vide ko je zaista uz njih, a ko više ne pripada njihovom životu.

Za Škorpije i Blizance sutrašnji dan može biti emotivno težak, ali i oslobađajući. Nekada je kraj samo način da se napravi mesto za nešto mnogo bolje, prenosi "YourTango".

Autor: Marija Radić