Preko noći raskidaju: Ove horoskopske znakove do kraja marta čekaju nagli emotivni preokreti, nekima se svet ruši

Kraj marta donosi nagle emotivne preokrete za Ovnove, Lavove i one sa podznakom u Škorpiji i Vodoliji. Saznajte kako će se njihovi odnosi promeniti.

Kraj marta 2026. donosi snažnu astrološku energiju koja, prema tumačenjima astrologa, često razotkriva ono što je dugo bilo potiskivano u odnosima. Period u kojem se završava retrogradno kretanje planete Merkur poklapa se sa promenom sezonske energije, pa mnogi odnosi ulaze u fazu preispitivanja.

U takvim trenucima kompromisi, neizrečena očekivanja i potisnute emocije izlaze na površinu. Upravo zbog toga pojedini horoskopski znakovi mogli bi da se suoče sa naglim emotivnim preokretima.

Astrolozi izdvajaju dva znaka, Ovna i Lava, kao i osobe sa podznakom u Škorpiji i Vodoliji. Za njih bi poslednje nedelje marta mogle doneti razgovore i odluke koje menjaju tok veze.

Ovan – impuls koji pokreće lavinu

Osobe rođene u znaku Ovna poznate su po snažnim emocijama i brzom reagovanju. Upravo ta energija može postati okidač za ozbiljne rasprave u odnosima.

Ako su se problemi u vezi dugo potiskivali, čak i sitna nesuglasica može prerasti u veći konflikt. U takvoj atmosferi moguće su iznenadne odluke, pa i nagli raskidi.

Ipak, ovakav preokret često donosi i važno saznanje, šta Ovan zaista želi od ljubavi i kakav odnos mu je potreban.

Lav – ponos koji ne pristaje na kompromis

Za znak Leva izuzetno je važno da se u vezi oseća cenjeno i poštovano. Kada stekne utisak da partner njegove emocije uzima zdravo za gotovo, Lav može reagovati veoma odlučno.

U poslednjim danima marta moguće su situacije koje će ozbiljno testirati njihov ponos. Ako osete da ne dobijaju pažnju i poštovanje koje smatraju važnim, Lav može brzo preseći odnos i krenuti dalje.

Takve odluke ponekad deluju naglo, ali često dolaze iz potrebe za očuvanjem ličnog dostojanstva.

Podznak u Škorpiji – intuicija koja otkriva istinu

Osobe sa podznakom u Škorpiji poznate su po snažnoj intuiciji i sposobnosti da primete promene u ponašanju partnera.

Krajem marta mogli bi da otkriju nešto što će ih navesti da preispitaju odnos, bilo da je reč o skrivenim emocijama, neiskrenosti ili jednostavno shvatanju da se osećanja menjaju.

Kada Škorpija izgubi poverenje, teško ga ponovo gradi, pa ovaj period može doneti intenzivne i dramatične emotivne odluke.

Podznak u Vodoliji – potreba za slobodom

Za osobe sa podznakom u Vodoliji sloboda je jedan od najvažnijih životnih principa. Ako osete da ih odnos ograničava ili guši, mogu iznenada doneti odluku da ga prekinu.

Partneru takva odluka može delovati naglo, ali kod Vodolije ona često dolazi nakon dugog unutrašnjeg preispitivanja.

Kada shvate da više ne mogu da budu ono što jesu, spremni su da naprave rez i krenu novim putem.

Emotivni testovi koji donose jasnoću

Poslednji dani marta za Ovna i Lava, kao i za osobe sa podznakom u Škorpiji i Vodoliji, mogli bi da donesu važne emotivne lekcije.

Iako nagli raskidi mogu delovati bolno i iznenadno, upravo takvi trenuci često razbijaju iluzije i otvaraju prostor za nove početke. Ponekad je završetak jednog odnosa prvi korak ka vezi koja će zaista imati smisla, piše Podznak.com.

Autor: A.A.