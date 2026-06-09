Ova 3 znaka će imati sudbinski susret do 9. jula: Venera ulazi u Lava

Venera, planeta ljubavi, ulazi u Lava 13. juna i donosi uzbudljiv emotivni period za Lavove, Strelčeve i Ovnove.

Ovo je položaj Venere koji ne pristaje na polovične emocije, skrivene simpatije i hladne odnose. Ljubav postaje važan izvor samopouzdanja, inspiracije i životne energije.

Harizma i privlačenje pažnje

Osobe sa Venerom u Lavu često imaju izraženu harizmu i prirodnu sposobnost da privuku pažnju drugih. Njihov stil, ponašanje ili način na koji iskazuju emocije retko prolaze nezapaženo. Vole lepe stvari, luksuz u skladu sa svojim mogućnostima i sve što unosi dozu glamura u svakodnevicu. Nije reč samo o materijalnim stvarima, već o potrebi da život bude ispunjen bojama, kreativnošću i zadovoljstvima.

U ljubavnim odnosima Venera u Lavu je velikodušna, zaštitnički nastrojena i veoma odana kada pronađe osobu koju smatra vrednom svog srca. Voli da obraduje partnera poklonima, lepim rečima i pažnjom. Međutim, zauzvrat očekuje poštovanje, divljenje i osećaj da zauzima posebno mesto u partnerovom životu.

Ravnodušnost joj teško pada, jer je za ovu Veneru ljubav nešto što treba da se pokazuje i potvrđuje.

Ponos i dostojanstvo

Kada je povređena, Venera u Lavu može da reaguje ponosno i dostojanstveno spolja, iako duboko u sebi oseća veliko razočaranje. Ne zaboravlja lako situacije u kojima se osećala zanemareno ili poniženo. Zbog toga joj je važno da bude sa ljudima koji umeju da je cene.

Na finansijskom planu ovaj položaj često donosi želju za kvalitetom i stvarima koje ostavljaju utisak. Novac se neretko troši na modu, zabavu, putovanja ili hobije koji omogućavaju izražavanje ličnosti. Ipak, Venera u Lavu takođe može da privuče finansijske prilike kroz kreativnost, javni nastup, umetnost ili poslove u kojima je potrebno pokazati talenat i samopouzdanje.

Dok Venera prolazi kroz znak Lava do 9. jula, kolektivno će rasti potreba za romantikom, velikim gestovima i otvorenim pokazivanjem emocija. Mnogi ljudi će postati hrabriji kada je reč o ljubavi.

Venera u Lavu nas uči da volimo srcem i da ne pristajemo na odnose u kojima nema poštovanja i međusobnog divljenja.

Autor: Marija Radić