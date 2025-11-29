Ljubavni horoskop do 6. decembra: Strelčevi imaju novu simpatiju, Ovnovima zajedničko putovanje

Venera, planeta ljubavi, 30. novembra ulazi u Strelca, gde će doneti zanimljiva poznanstva za Strelčeve, Lavove, Ovnove, Vage i Vodolije.

OVAN

Venera u Strelcu vam donosi hrabrost u ljubavi. Ako ste zaljubljeni, napravićete prvi korak. Slobodni Ovnovi mogu upoznati nekoga na putu, internetu ili kursu. Ovnovi koji su u braku isplaniraće zajedničko putovanje.

BIK

Potrebno vam je više iskrenosti i otvorenog razgovora. Venera u Strelcu tera vas da prelomite: ili dublja intimnost ili povlačenje. Slobodni Bikovi privlače osobe jake energije, možda malo misteriozne. Imate potrebu za novim poznanstvima.

BLIZANCI

Partner želi više vaše pažnje, ali i više spontanosti. Slobodni Blizanci mogu upoznati nekoga potpuno drugačijeg od svojih standarda. Flert se budi, a komunikacija postaje življa. Retrogradni Merkur vas nervira do 30. novembra, tako da pazite šta kome obećavate.

RAK

Venera vas vodi ka stabilnosti, ali na malo drugačiji način jer tražite nekoga ko vas inspiriše, a ne samo umiruje. U vezama će se rešiti jedna stara tema zbog uticaja Saturna u Ribama. Slobodnim Rakovima sledi poznanstvo na poslu ili putem prijatelja.

LAV

Strast i avantura dominiraju. Ako ste u vezi, očekujte romantične gestove i pojačanu želju za zajedničkim planovima. Slobodni Lavovi mogu sresti osobu koja će ih potpuno osvojiti energijom i osmehom. Biće vam privlačne osobe iz inostranstva.

DEVICA

Potrebno vam je više emotivne sigurnosti, ali Venera u Strelcu vam donosi situacije koje traže rizik. U vezama može doći do jedne iskrene rasprave koja vodi poboljšanju. Slobodne Device privlače osobe iz drugih gradova ili kultura.

VAGA

Ovo je vaša nedelja flerta, šarma i lakih ljubavnih kontakata. Venera vas podržava, posebno u komunikaciji. U vezama atmosfera postaje toplija. Slobodne Vage mogu započeti nešto što lako prerasta u romansu. Očekuje vas prilika za kraće putovanje ili izlet.

ŠKORPIJA

Venera u Strelcu vam donosi jaču potrebu za fizičkom bliskošću i dubinom. Ako volite nekoga, bićete direktniji nego inače. Slobodne Škorpije mogu privući osobu snažne harizme.

STRELAC

Venera u vašem znaku vas stavlja u centar dešavanja. Postajete magnetični, šarmantni i spremni za ljubavne početke. U vezama više radosti i planova. Slobodnima se smeši nova simpatija. Retrogradni Merkur vam donosi i poziv iz prošlosti.

JARAC

Povlačite se da biste bolje razumeli šta želite. Venera vas tera da osvetlite skrivene emocije. U vezama postoji potreba za strpljenjem. Slobodni Jarčevi mogu obnoviti kontakt s nekim iz prošlosti. Probajte da budete emotivno otvoreniji.

VODOLIJA

Želite slobodu, ali i nekoga ko vas razume. Venera donosi neočekivane susrete, često preko društvenih mreža. U vezama dolazi do više spontanosti. Slobodnim Vodolijama otvoriće se prilika za zanimljiv razgovor koji prerasta u nešto više.

RIBE

Venera u Strelcu stavlja u fokus vaše ambicije i odnose sa osobama koje vam daju vetar u leđa. U vezama dolazi do produbljivanja poverenja. Slobodnim Ribama sledi susret sa osobom koja ih inspiriše ili motiviše. Takođe, moguć je prolazan flert u firmi.

Autor: Jovana Nerić