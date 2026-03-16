Karmička naplata čeka 4 horoskopska znaka: Do kraja marta sleduje im emotivni haos

Mart donosi karmičke lekcije i prilike za pročišćenje za četiri znaka Zodijaka koji se sada suočavaju sa posledicama svojih ranijih odluka. Ako ste se proteklih nekoliko nedelja osećali kao da hodate kroz gustu maglu sećanja, starih razgovora i nerešenih emocija, niste ništa umislili. Mart je doneo kosmičkog računovođu.

U vazduhu se oseća težina, ali i olakšanje. Za četiri horoskopska znaka ovo je trenutak istine u kojem ih sustižu posledice odluka iz prošlosti.

Lav

Vama je aktivirano polje finansija, samopoštovanja i zajedničkih resursa. Karma vas sustiže na materijalnom, ali i na emotivnom planu. Mogući su iznenadni troškovi, vraćanje starih dugova ili spoznaja o neravnoteži u odnosima u kojima ste davali ili uzimali previše.

Ovo je trenutak preispitivanja onoga što zaista cenite, gde ste bili neiskreni prema sebi ili drugima samo da biste održali sliku moći i uspeha. Energija vas tera da pronađete snagu u sebi, umesto da se oslanjate na spoljašnja priznanja. Počinje nova ravnoteža vašeg osećaja vrednosti. Prava moć ne leži u onome što posedujete, već u vašem integritetu.

Devica

Za vas je sve pokrenulo pomračenje Meseca, i to duboko lično jer se dogodilo upravo u vašem znaku, u vašem polju identiteta. Sve što ste gurali pod tepih, posebno kada je reč o zdravlju, navikama i brizi o sebi, sada izlazi na videlo sa neizbežnom jasnoćom. Karma se manifestuje kao poziv na buđenje.

Telo vam šalje signale koje više ne možete ignorisati, a iscrpljujući perfekcionizam koji vas je gurao napred sada pokazuje svoju cenu. Ovo je vreme za radikalnu iskrenost prema sebi. Vaša vrednost nije definisana produktivnošću. Jučerašnji događaj vas je naterao da se pogledate u ogledalo i oslobodite potrebe za stalnom samokritikom. Dozvolite sebi da budete čovek.

Jarac

Za vas je ovo je period "strateške karmičke revizije". Pomračenje u Devici aktiviralo je vaše polje uverenja, dugoročnih ciljeva i životne filozofije. Sustići će vas posledice ranijih poslovnih odluka i porodičnih obaveza. Ako ste gradili karijeru ili odnose na nesigurnim temeljima, pomračenje je pokrenulo proces koji može da uzdrmati te strukture.

Ne radi se o kazni, već o prilici da se oslobodite starih karmičkih ugovora i odgovornosti koje ste preuzeli, a koje zapravo nisu vaše. Saturn, vaš vladar, u Ovnu dodatno stvara pritisak da preuzmete stvarnu i autentičnu odgovornost za svoj životni put, a ne onaj koji su vam drugi nametnuli.

Ribe

Ribe prolaze kroz jednako intenzivan period. Dok je Mesec bio u Devici, Sunce, retrogradni Merkur i Mars nalaze se u vašem znaku, stvarajući snažnu opoziciju. Ovo je trenutak suočavanja sa posledicama sopstvenog bežanja od realnosti. Karma se pojavljuje u obliku ljudi i situacija iz prošlosti koji se vraćaju kako bi se zatvorili nerešeni računi. Tajne koje ste čuvali - ili koje su drugi čuvali od vas - sada bi mogle biti razotkrivene.

Univerzum vas tera da konačno postavite jasne granice onima koji su crpeli vašu energiju. Uloga žrtve vam više ne priliči. Vreme je za duhovno pročišćenje i preuzimanje kontrole nad sopstvenom srećom, čak i ako to znači bolne, ali neophodne rastanke.

Autor: Marija Radić