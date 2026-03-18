SEZONA RIBA DONOSI HAOS I MAGIJU: Ova 3 znaka će doživeti PREOKRET života do kraja meseca!

Emocije divljaju, intuicija nikad jača — a nekima stiže ljubav o kojoj su maštali godinama.

Ulazak u sezonu Riba donosi potpuno drugačiju energiju — nežnu, emotivnu, ali i pomalo haotičnu. Ovo je period kada intuicija jača, tajne izlaze na videlo, a mnogi će se suočiti sa sopstvenim osećanjima koja su dugo potiskivali. I dok neki znakovi traže mir, drugi će doživeti prave životne preokrete.

Najveći uticaj ove sezone osetiće Rakovi, Škorpije i same Ribe. Za Rakove, ovo je vreme emotivnog buđenja — moguće su velike ljubavne odluke, ali i povratak osoba iz prošlosti. Škorpije će biti suočene sa istinama koje više ne mogu da ignorišu, što može dovesti do drastičnih promena u odnosima.

Ribe, kao glavni akteri ove sezone, ulaze u period lične transformacije. Mnogi će konačno preseći stare navike i okrenuti se sebi, ali uz to dolazi i talas inspiracije i kreativnosti koji može promeniti njihov pravac u životu.

S druge strane, znakovi poput Blizanaca i Device mogu se osećati izgubljeno i zbunjeno. Energija Riba im ne prija u potpunosti, pa je savet da ne donose ishitrene odluke i da se više oslone na intuiciju nego na logiku.

Sezona Riba nikada nije mirna — ona donosi duboke emocije, sudbinske susrete i prekretnice koje menjaju tok života. Ako naučite da slušate svoj unutrašnji glas, ovaj period može vam doneti više nego što ste očekivali. A pitanje je samo jedno — da li ste spremni za ono što dolazi?

Autor: S.Paunović