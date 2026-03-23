MERKUR U RIBAMA PRAVI TOTALNU POMETNJU: Ova 4 znaka će dobiti poruku koju dugo čekaju!

Bivši se vraćaju, tajne izlaze na videlo, a intuicija otkriva ono što razum ne može.

Kada Merkur uđe u znak Riba, logika pada u drugi plan, a emocije i intuicija preuzimaju glavnu reč. Ovaj astrološki period poznat je po nejasnim signalima, neizgovorenim rečima i porukama koje dolaze u poslednjem trenutku. Mnogi će se iznenaditi onim što čuju — ili onim što konačno shvate.

Najveći uticaj ovog tranzita osetiće Blizanci, Device, Ribe i Strelčevi. Blizanci mogu dobiti neočekivanu poruku od osobe iz prošlosti, dok Device konačno dolaze do odgovora koji su dugo tražile. Ribe će biti na vrhuncu intuicije — gotovo kao da mogu da čitaju misli drugih ljudi.

Za Strelčeve, ovaj period donosi suočavanje sa istinom koju su pokušavali da izbegnu. Mogući su razgovori koji menjaju tok odnosa, bilo da je reč o ljubavi ili prijateljstvu. Ključno je da ne ignorišu ono što osećaju, jer će ih upravo intuicija odvesti na pravi put.

Ipak, Merkur u Ribama donosi i konfuziju — pogrešno shvaćene poruke, kašnjenja i nesporazume. Zato astrolozi savetuju oprez pri komunikaciji, ali i strpljenje, jer se iza haosa često krije važna životna lekcija.

Ovaj period nije za brze odluke i hladnu logiku — već za slušanje unutrašnjeg glasa. Poruke koje stižu možda nisu slučajne, a ljudi koji se vraćaju u vaš život dolaze sa razlogom. Pitanje je samo — da li ćete ih prepoznati na vreme?

Autor: S.Paunović