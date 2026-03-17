STIŽE MLAD MESEC U RIBAMA: Sudbinski preokret za svaki znak – Evo koga čeka susret sa srodnom dušom, a koga ogroman novac!

Mlad Mesec u Ribama pojavljuje se 18. marta, a sa njim stižu završeci, rešenja i zaključivanje važnih poglavlja. Budući da se ova mesečeva mena odvija u poslednjem znaku zodijaka, ovo razdoblje donosi duboko promišljanje uoči novog početka.

Poznati astrolog Kajl Tomas objašnjava da je energija ovog vodenog znaka „usko povezana sa duhovnošću, kreativnošću, srodnim dušama i isceljenjem“.

Evo kako će mlad Mesec uticati na vaš znak:

Ovan

Vreme je za brigu o sebi. Ovaj mlad Mesec vam pomaže da se opustite i napunite baterije. Fokusirajte se na mentalno zdravlje i smanjenje anksioznosti. Snovi bi mogli biti proročanski.

Bik

Vi ste trenutno najzanimljivija osoba u gradu! Društveni život vam je ispunjen energijom. Napravite plan vizija i odlučite kojim ciljevima želite da se posvetite u narednim mesecima.

Blizanci

Vaš profesionalni život doživljava uzlet. Očekuju vas novi putevi u karijeri, veća moć i priznanje. Ako niste zadovoljni poslom, sada je trenutak da potražite bolji.

Rak

Prepustite se novim avanturama. Ovo je idealno vreme za putovanja, međunarodne poslove ili nove akademske poduhvate. Razmišljajte izvan okvira.

Lav

Intimnost je glavna tema. Otvoreno recite partneru ili saradniku ako smatrate da postoji neravnoteža u odnosu. Moguća je i pozitivna promena u finansijama kroz bonuse ili ulaganja.

Devica

Mlad Mesec vam se smeši i donosi ujedinjenje sa srodnom dušom. Slobodne Device bi mogle naći nekog sa dugoročnim potencijalom, dok zauzete planiraju sledeći veliki korak.

Vaga

Bićete zaposleniji nego ikada! Morate da uravnotežite produktivnost i privatni život. Poslodavac bi mogao da vam dodeli više obaveza, zato pazite da ne izgorite.

Škorpija

Pripremite se za uzbuđenja – zabava, strast i romantika ispunjavaju vaš život. Samci treba da izlaze što više, jer bi neko poseban mogao da im „zapali“ srce.

Strelac

Fokus je na kući i porodici. Imate priliku za preuređenje doma ili preseljenje. Osećaćete se smirenije i radosnije u krugu najbližih.

Jarac

Vreme je da vas čuju! Vaša intelektualna strana je naglašena. Započnite projekte vezane za pisanje, govorništvo ili marketing. Moguća su i kraća putovanja.

Vodolija

Vreme je za zaradu! Stiže uzbudljiva ponuda za posao, povišica ili unosan klijent. Ne čekajte, krenite u akciju i osigurajte svoje finansije.

Ribe

Vaša je sezona i vi ste u centru pažnje! Ovo je najvažniji mlad Mesec u godini za vas. Iskoristite nedelju pred nama da zacrtate novi put – vrata će vam se otvarati gde god krenete.

Autor: D.S.