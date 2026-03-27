RUŽIČASTI MESEC DONOSI TEKTONSKE PROMENE: Vidovnjakinja otkrila šta čeka svaki znak – Vaga preseca, a Lavu stiže ISTINA koju je izbegavao!

Nadolazeći pun Mesec u znaku Vage, poznat kao Ružičasti Mesec, donosi idealno vreme za iskrene razgovore o ljubavi i nove romanse.

Poznata vidovnjakinja T. J. Higs objašnjava da će ovaj astrološki fenomen izvući na površinu sve ono što se dugo prećutkivalo u vezama, otvarajući put ka isceljenju i emocionalnoj jasnoći.

Iako nosi naziv Ružičasti Mesec, on na nebu zapravo neće promeniti boju. Ime potiče od prolećnog cveta plamenca (floxa), koji simbolizuje obnovu, rast i buđenje prirode nakon zime. Prema rečima vidovnjakinje T. J. Higs, ovaj period stavlja fokus na ravnotežu, odnose, istinu i pravdu.

"Ovaj Mesec će osvetliti način na koji se povezujemo sa drugima, kako pravimo kompromise i gde je narušen sklad", objašnjava Higsova. S obzirom na to da Vagom vlada Venera, u prvom planu su ljubav, samopoštovanje i lične vrednosti.

Šta Ružičasti Mesec donosi vašem znaku?

Ovan: Fokus je na partnerstvima. Možda ćete morati da rešite neravnotežu sa partnerom ili kolegom. Iskrena komunikacija je ključ, čak i ako bude neprijatna.

Bik: Vreme je za preispitivanje navika i brige o sebi. Male promene u svakodnevici doneće vam dugoročnu stabilnost i mir.

Blizanci: Naglašeni su kreativnost i romantika. Pratite svoje srce i izrazite se slobodno, bez obzira na tuđa očekivanja.

Rak: U fokusu su dom i porodica. Stare uspomene isplivavaju kako biste ih konačno otpustili i stvorili sklad u svom prostoru.

Lav: Komunikacija je presudna. Razgovor koji ste dugo izbegavali sada postaje neizbežan, ali će vam doneti ogromno olakšanje.

Devica: Finansije i samopoštovanje su u prvom planu. Razmislite o tome koliko dajete, a koliko primate u odnosima. Vreme je da spoznate svoju vrednost.

Vaga: Sa punim Mesecom u vašem znaku, emocije su na vrhuncu. Ovo je vaša prekretnica – jasno ćete videti šta treba da menjate da biste se osećali poštovano.

Škorpija: Podsvest radi punom parom. Potrebni su vam odmor i osamljivanje. Otpuštanje starih obrazaca otvara prostor za novu energiju.

Strelac: Prijateljstva su pod lupom. Shvatićete ko vas zaista podržava, a ko više ne pripada vašem putu. Povežite se sa ljudima koji vas inspirišu.

Jarac: Karijera i životni pravac zahtevaju pažnju. Moguće je priznanje ili važna odluka, ali ne zaboravite na balans između posla i privatnog života.

Vodolija: Žudite za širim vidicima. Putovanja, učenje ili duhovni uvidi pomoći će vam da sagledate situaciju iz potpuno nove perspektive.

Ribe: Duboke emocije i zajedničke finansije zahtevaju fokus. Ovo je moćan trenutak za isceljenje, pod uslovom da ste spremni da pustite teret prošlosti.

Autor: D.S.