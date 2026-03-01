KINESKI HOROSKOP ZA MART 2026: Krvavi Mesec donosi tektonske promene – Evo šta čeka vaš znak!

Mart 2026. godine počinje snažnim astrološkim događajem – totalnim pomračenjem Meseca 3. marta. Ovaj fenomen, poznat kao "Krvavi Mesec", ispuniće čitav mesec posebnom energijom prolećnih promena.

Kineski horoskop savetuje da se oslobodite starog, eksperimentišete sa izgledom i ne bojite se novog stila. Evo detaljne prognoze za sve znakove:

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Očekuje vas mesec pun sastanaka i poslovnih putovanja. Novac stiže redovno, a u ljubavi ćete biti okruženi brigom. Slobodni, posvetite se kulturi.

Srećan dan: 3. mart.

Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Naučite da kažete "ne". Vreme je za raščišćavanje nereda u kući i zatvaranje starih projekata. Idealno vreme za romantični beg sa partnerom.

Srećan dan: 10. mart.

Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Sreća je na vašoj strani, prihvatite svaku priliku, ali oprezno sa impulsivnim trošenjem novca. Samci bi mogli pronaći srodnu dušu.

Srećan dan: 5. mart.

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Inspiracija i jaka intuicija pomoći će vam da pokrenete nove projekte. Sledi važan razgovor sa partnerom. Slobodni, pravac na izložbe.

Srećan dan: 20. mart.

Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Blistaćete na poslu uz moguć bonus ili unapređenje. Krajem marta je moguća i prosidba. Samcima se sreća osmehuje na putovanjima.

Srećan dan: 10. mart.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Planove zadržite za sebe dok ih ne razradite. Vaša inicijativa na poslu biće cenjena. Planirajte letnji odmor sa partnerom.

Srećan dan: 18. mart.

Konj (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Izuzetno produktivan mesec za rad i vežbanje. Krajem meseca potražite mir i tišinu. Samci, budite oprezni na sajtovima za upoznavanje.

Srećan dan: 22. mart.

Ovca / Koza (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Fokusirajte se na dom i raščišćavanje ormara. Više vremena provodite sa voljenima. Samci će imati sreće u svetu kreativnosti.

Srećan dan: 27. mart.

Majmun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Bićete zatrpani unosnim ponudama. Sredinom meseca idite na romantično putovanje. Ovo je savršen mesec za slobodne Majmune.

Srećan dan: 15. mart.

Petao (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Očekuje vas test na poslu – pokažite šta znate. Slobodni, počastite se spa centrom i novom odećom kako biste podigli energiju.

Srećan dan: 25. mart.

Pas (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

U karijeri vlada zatišje, ali u ljubavi sledi vatromet emocija. Moguća je veridba do kraja meseca. Postavite jasne granice.

Srećan dan: 8. mart.

Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Ne odlažite obaveze, zaradite novac za odmor sada. U ljubavi vas čekaju neočekivani susreti. Slobodni, vaša srodna duša je blizu.

Srećan dan: 29. mart.

Autor: D.S.