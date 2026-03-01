AKTUELNO

Spremite se za najveći dobitak u 2026. godini: Samo jedan znak u martu biće zatrpan novcem

Foto: Pixabay.com

Prema astrološkim tumačenjima, mart 2026. godine bi mogao biti posebno povoljan za Ovnove kada je reč o novcu.

Planetarni aspekti, naročito uticaj Jupitera, ukazuju na mogućnost rasta prihoda, povraćaja ranijih ulaganja ili poslovnog napretka.

Ipak, poruka je jasna ništa se neće desiti samo od sebe. Finansijski pomak dolazi kao rezultat truda iz prethodnog perioda, ali i spremnosti da se preuzme inicijativa. To znači da je važno tražiti povišicu, pokrenuti projekat ili napraviti konkretan poslovni potez, umesto čekati da prilika sama zakuca na vrata.

Sredina meseca, posebno oko 15. marta, označena je kao povoljan trenutak za hrabre odluke. Ipak, savetuje se oprez s trošenjem eventualni dobitak bi trebalo pametno uložiti ili sačuvati, kako bi imao dugoročnu vrednost.

Autor: Marija Radić

