VELIKI NEDELJNI HOROSKOP: Venera ulazi u Bika, pun Mesec donosi ljubav i novac - koga čeka totalni preokret?

U ovoj nedelji Venera prelazi u svoje sedište, u znak Bika. Pun Mesec u znaku Vage daće nam harmoniju u odnosima, kao i rešavanje emotivnih i finansijskih problema.
Ovan
Posao: U drugoj polovini nedelje predstoji vam prosperitet i bolja finansijska situacija kod pojedinih.
Ljubav: Iskoristite ovu nedelju i uživajte u ljubavi. U drugoj polovini nedelje pojedini treba da prihvate poziv za izlazak, učiniće ih srećnima.
Zdravlje: Pojava virusnih infekcija.
Bik
Posao: Bez bitnih promena, ali od druge polovine nedelje finansije se popravljaju i može vas iznenaditi osoba koju dugo poznajete.
Ljubav: Zablistaćete punim sjajem i zapasti za oko nekome ko je malo stariji od vas. Vaše vreme dolazi.
Zdravlje: Više odmara vam treba, moguće su prolazne glavobolje.
Posao: Zadovoljstvo na radnom mestu neće izostati.
Ljubav: Kod slobodnih mogućnost ulaska u tajne veze ili će vam privući pažnju osoba koju dugo poznajete.
Zdravlje: Čuvajte stomak.
Rak
Posao: Mnogo toga se pokreće u vašu korist. Bićete ispunjeni i finansijama veoma zadovoljni. Izbegavajte konflikte sa saradnicima do polovine nedelje. Od druge polovine harmonija, samo blagi oprez na potrošnju novca.
Ljubav: Lepa nedelja ako ste zauzeti. Od druge polovine nedelje moguća su lepa poznanstva i kod pojedinih slobodnih pripadnika znaka ulazak u emotivnu vezu.
Zdravlje: Blagi oprez na dermatološke promene.
Lav
Posao: Od kraja nedelje vam predstoji uspeh i popularnost na poslu. Svakako finansije se popravljaju, ako je bilo problema.
Ljubav: Može vam se javiti osoba vezana za vašu prošlost ili koja nije iz vašeg mesta rođenja. Kod ostalih simpatije ili flertovi u radnom okruženju.
Zdravlje: Pad energije i osećaj umora.
Devica
Posao: Lepa nedelja za realizaciju vaših planova, a prosperitet stiže od druge polovine sedmice.
Ljubav: Osoba koja vam se dopada će ispuniti vaša očekivanja. Zauzeti, planiraćete romantične dane sa voljenom osobom i uživajte u ljubavi, posebno krajem nedelje.
Zdravlje: Problemi sa krvnim pritiskom.
Vaga
Posao: Od sredine nedelje finansije se popravljaju. Biće posla, ali zadovoljstvo neće izostati, izbegavajte rasprave na radnom mestu.
Ljubav: Slobodni će ulaziti u avanture. Može doći do pojačanih strasti ili prolaznog nezadovoljstva ako ste u emotivnoj vezi ili braku. Budite strpljivi i usmerite energiju u dobrom smeru.
Zdravlje: Moguć hormonski disbalans.
Škorpija
Posao: Dobra nedelja za nove poslove. Bićete kreativni, puni entuzijazma. Svi koji se bave javnim poslom od druge polovine nedelje imaće dodatnog uspeha.
Ljubav: Pojedini mogu upoznati zanimljivu osobu. Zauzeti će uživati u društvu voljene osobe i prijatelja.
Zdravlje: Moguće su glavobolje.
Strelac
Posao: Uživaćete u radnim zadacima, ali i rezultatima. Možete da se opustite, jer će finansije kod vas biti dobre.
Ljubav: Bez bitnih promena kod slobodnih, pojedinima se otvara mogućnost lepog poznanstva preko posla ili u samoj svakodnevnici. Zauzeti će ući u mirniji period.
Zdravlje: Čuvajte se uganuća i preloma.
Jarac
Posao: Bićete aktivni, a pojedini će razmišljati o promenama koje će se realizovati ubrzo. Ne brinite, u narednih 10 dana stižu vam uspeh i prosperitet.
Ljubav: Od kraja nedelje predstoje vam lepa dešavanja. Mogućnost značajnog poznanstva u izlasku. Zauzeti će misliti o osobi vezanoj za prošlost.
Zdravlje: Promene raspoloženja, jačajte imunitet.
Vodolija
Posao: Pojačana potrošnja novca, kao i misli koje su usmerene ka promenama. Svi koji imaju sopstveni biznis ili rade u oblasti edukacije mogu očekivati uspeh, kao i veći priliv novca.
Ljubav: Ako ste zauzeti uživaćete u lepim trenucima sa voljenom osobom. Pojedini slobodni pripadnici znaka mogu očekivati glas koji će ih prijatno iznenaditi.
Zdravlje: Povedite računa o ishrani. Mogući su problemi sa očnim pritiskom i vidom.
Ribe
Posao: Očekujte povoljnosti na radnom mestu i realizaciju planova, kao i stabilnost. Od druge polovine nedelje bolje raspoloženje i finansijske prilike.
Ljubav: Dobra komunikacija kod svih pripadnika znaka. Slobodni na nekom kraćem putu mogu pronaći novu ljubav.
Zdravlje: Imate dovoljno energije i ne bi trebalo doći do aktivacije zdravstvenih tegoba.
Autor: Jovana Nerić