VELIKI NEDELJNI HOROSKOP: Venera ulazi u Bika, pun Mesec donosi ljubav i novac - koga čeka totalni preokret?

U ovoj nedelji Venera prelazi u svoje sedište, u znak Bika. Pun Mesec u znaku Vage daće nam harmoniju u odnosima, kao i rešavanje emotivnih i finansijskih problema.

Ovan

Posao: U drugoj polovini nedelje predstoji vam prosperitet i bolja finansijska situacija kod pojedinih.

Ljubav: Iskoristite ovu nedelju i uživajte u ljubavi. U drugoj polovini nedelje pojedini treba da prihvate poziv za izlazak, učiniće ih srećnima.

Zdravlje: Pojava virusnih infekcija.

Bik

Posao: Bez bitnih promena, ali od druge polovine nedelje finansije se popravljaju i može vas iznenaditi osoba koju dugo poznajete.

Ljubav: Zablistaćete punim sjajem i zapasti za oko nekome ko je malo stariji od vas. Vaše vreme dolazi.

Zdravlje: Više odmara vam treba, moguće su prolazne glavobolje.

Posao: Zadovoljstvo na radnom mestu neće izostati.

Ljubav: Kod slobodnih mogućnost ulaska u tajne veze ili će vam privući pažnju osoba koju dugo poznajete.

Zdravlje: Čuvajte stomak.

Rak

Posao: Mnogo toga se pokreće u vašu korist. Bićete ispunjeni i finansijama veoma zadovoljni. Izbegavajte konflikte sa saradnicima do polovine nedelje. Od druge polovine harmonija, samo blagi oprez na potrošnju novca.

Ljubav: Lepa nedelja ako ste zauzeti. Od druge polovine nedelje moguća su lepa poznanstva i kod pojedinih slobodnih pripadnika znaka ulazak u emotivnu vezu.

Zdravlje: Blagi oprez na dermatološke promene.

Lav

Posao: Od kraja nedelje vam predstoji uspeh i popularnost na poslu. Svakako finansije se popravljaju, ako je bilo problema.

Ljubav: Može vam se javiti osoba vezana za vašu prošlost ili koja nije iz vašeg mesta rođenja. Kod ostalih simpatije ili flertovi u radnom okruženju.

Zdravlje: Pad energije i osećaj umora.

Devica

Posao: Lepa nedelja za realizaciju vaših planova, a prosperitet stiže od druge polovine sedmice.

Ljubav: Osoba koja vam se dopada će ispuniti vaša očekivanja. Zauzeti, planiraćete romantične dane sa voljenom osobom i uživajte u ljubavi, posebno krajem nedelje.

Zdravlje: Problemi sa krvnim pritiskom.

Vaga

Posao: Od sredine nedelje finansije se popravljaju. Biće posla, ali zadovoljstvo neće izostati, izbegavajte rasprave na radnom mestu.

Ljubav: Slobodni će ulaziti u avanture. Može doći do pojačanih strasti ili prolaznog nezadovoljstva ako ste u emotivnoj vezi ili braku. Budite strpljivi i usmerite energiju u dobrom smeru.

Zdravlje: Moguć hormonski disbalans.

Škorpija

Posao: Dobra nedelja za nove poslove. Bićete kreativni, puni entuzijazma. Svi koji se bave javnim poslom od druge polovine nedelje imaće dodatnog uspeha.

Ljubav: Pojedini mogu upoznati zanimljivu osobu. Zauzeti će uživati u društvu voljene osobe i prijatelja.

Zdravlje: Moguće su glavobolje.

Strelac

Posao: Uživaćete u radnim zadacima, ali i rezultatima. Možete da se opustite, jer će finansije kod vas biti dobre.

Ljubav: Bez bitnih promena kod slobodnih, pojedinima se otvara mogućnost lepog poznanstva preko posla ili u samoj svakodnevnici. Zauzeti će ući u mirniji period.

Zdravlje: Čuvajte se uganuća i preloma.

Jarac

Posao: Bićete aktivni, a pojedini će razmišljati o promenama koje će se realizovati ubrzo. Ne brinite, u narednih 10 dana stižu vam uspeh i prosperitet.

Ljubav: Od kraja nedelje predstoje vam lepa dešavanja. Mogućnost značajnog poznanstva u izlasku. Zauzeti će misliti o osobi vezanoj za prošlost.

Zdravlje: Promene raspoloženja, jačajte imunitet.

Vodolija

Posao: Pojačana potrošnja novca, kao i misli koje su usmerene ka promenama. Svi koji imaju sopstveni biznis ili rade u oblasti edukacije mogu očekivati uspeh, kao i veći priliv novca.

Ljubav: Ako ste zauzeti uživaćete u lepim trenucima sa voljenom osobom. Pojedini slobodni pripadnici znaka mogu očekivati glas koji će ih prijatno iznenaditi.

Zdravlje: Povedite računa o ishrani. Mogući su problemi sa očnim pritiskom i vidom.

Ribe

Posao: Očekujte povoljnosti na radnom mestu i realizaciju planova, kao i stabilnost. Od druge polovine nedelje bolje raspoloženje i finansijske prilike.

Ljubav: Dobra komunikacija kod svih pripadnika znaka. Slobodni na nekom kraćem putu mogu pronaći novu ljubav.

Zdravlje: Imate dovoljno energije i ne bi trebalo doći do aktivacije zdravstvenih tegoba.



Autor: Jovana Nerić