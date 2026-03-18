VOLE TOKSIČNO VIŠE OD IDILE: Ova 4 horoskopska znaka ne znaju za mirnu luku – Njima je drama u krvi!

Dok većina ljudi traga za stabilnošću i mirnim morem u ljubavi, ovi pripadnici Zodijaka kao da beže od jednostavnosti. Za njih veza nije „prava“ ako nema tenzije, neizvesnosti i stalnih preispitivanja. Ako je sve potaman, njima postaje dosadno!

Evo koji znaci podsvesno biraju komplikovane odnose umesto ljubavne idile:

Škorpija: Intenzitet do pucanja

Škorpije su sinonim za strast i dubinu, a to ih često vodi direktno u „zabranjene“ i zamršene vode. Površne veze ih ne zanimaju – njima je potrebna drama koja se krčka ispod površine. Ako nema emocionalnog naboja, makar on bio i težak, Škorpija će početi da sumnja da tu nema prave ljubavi.

Blizanci: Večiti nemir i obrtai

Blizanci obožavaju mentalnu stimulaciju, ali i stalne promene. Njihova nepredvidiva priroda često ih uvlači u odnose koji su puni obrta i nejasnoća. Brzo se zainteresuju, ali još brže počinju da preispituju svaki partnerov potez, stvarajući napetost tamo gde je nema. Njima je najzanimljivije ono što je nedefinisano.

Ribe: Spasioci u potrazi za žrtvom

Ribe su sklone da idealizuju partnere do te mere da potpuno izgube kontakt sa realnošću. Često završe u iscrpljujućim odnosima jer imaju potrebu da „popravljaju“ ljude. Veruju da njihova ljubav može da pobedi svaku prepreku, što ih neretko drži u toksičnim vezama iz kojih je teško izaći.

Vaga: Balansiranje na ivici haosa

Iako na prvi pogled deluju kao ljubitelji harmonije, Vage su majstori u tome da situaciju zakomplikuju do neprepoznatljivosti. Zbog straha od sukoba i nemogućnosti da donesu jasnu odluku, one mesecima, pa i godinama, ostaju u „ni na nebu ni na zemlji“ odnosima. Umesto reza, one biraju beskonačno vaganje koje na kraju umori i njih i partnera.

Autor: D.S.