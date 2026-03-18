Astrolozi tvrde: Ovih 6 znakova imaju NAJVEĆE ŠANSE da osvoje na lutriji

Svi sanjamo o velikom dobitku, ali prema astrologiji, nekim znakovima Zodijaka zvezde su jednostavno naklonjenije kada je novac u pitanju. Iako je lutrija pre svega igra na sreću, astrolozi tvrde za "Best life" da određeni znakovi imaju izraženiju intuiciju, srećne okolnosti ili prirodan "magnet" za novac.

Prema astrološkim analizama, upravo ovih šest znakova ima najveće šanse da ih prati sreća u igrama na sreću:

BIK

Bikovi su poznati po svojoj povezanosti sa materijalnim svetom i finansijskom sigurnošću. Njihova strpljivost i mudro donošenje odluka često ih dovode do konkretnih nagrada. Upravo ta stabilnost daje im prednost kada je reč o dobitku.

RIBE

Ribe važe za jedan od najintuitivnijih znakova. Veruje se da imaju sposobnost da “osete” pravi trenutak, što im može pomoći i u igrama na sreću. Njihova povezanost sa energijama i osećajima često ih vodi ka neočekivanim dobitcima.

STRELAC

Strelcem vlada Jupiter, planeta sreće i obilja. Zbog toga se ovaj znak često smatra jednim od najsrećnijih u horoskopu, posebno kada je reč o novcu i iznenadnim dobitcima.

OVAN

Ovan voli rizik i ne plaši se da okuša sreću. Upravo ta spremnost na akciju često ih stavlja u situacije gde mogu dobiti – jer, kako astrolozi kažu, ko ne igra, ne može ni da dobije.

LAV

Lavovi su poznati po samopouzdanju i verovanju u sopstvenu sreću. Često imaju osećaj da su predodređeni za velike stvari, a upravo taj stav može ih dovesti do iznenadnih finansijskih uspeha.

VAGA

Vage imaju poseban dar da se nađu na pravom mestu u pravo vreme. Njihova povezanost sa harmonijom i dobrim odlukama često ih vodi ka situacijama u kojima sreća igra veliku ulogu.

Iako astrologija može ukazati na potencijal i “srećne znakove”, važno je zapamtiti – lutrija je i dalje igra slučaja. Ipak, ako pripadate nekom od ovih znakova, možda nije loša ideja da poslušate intuiciju i okušate sreću.

Autor: Marija Radić