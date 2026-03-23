Najpohlepniji znak horoskopa: Pazite se, izdali bi svakoga za novac

Blizanci su poznati po svojoj komunikativnosti i brzom umu, ali kada je u pitanju novac, njihove proračunate odluke mogu iznenaditi.

Iako mnogi očekuju da će znakovi poput Bika ili Jarca biti najpohlepniji, Blizanci često zauzimaju prvo mesto kada je reč o materijalnom interesu.

Vladar Merkura daje im izuzetnu trgovinsku snalažljivost, zbog koje su spremni da stavljaju finansijske ciljeve ispred svega, čak i odnosa. Njihova opsednutost luksuzom i stalnim napretkom vodi ih ka tome da često biraju ljude i prilike iz koristi, a ne iz srdačnosti. Često menjaju poslovne partnere, a prijatelje koji ne donose korist lako ostavljaju iza sebe.

Iako na prvi pogled mogu delovati šarmantno i zabavno, njihova sposobnost da brzo prepoznaju korisne prilike znači da će zaboraviti obećanja i lojalnost ako im neko ponudi bolje finansijske uslove. Blizanci veruju da je svet surov, a oni koji preživljavaju su najbrži i najsnalažljiviji, čak i po cenu žrtvovanja emocija.

Autor: Marija Radić