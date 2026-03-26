Kojim je horoskopskim znakovima uvek hladno? Na jedan sigurno ne biste ni pomislili

Postoji jedno pitanje oko kojeg se i najveći horoskopski skeptici mogu složiti, a to je ono o zimogrožjivosti.

Svi poznajemo barem jednu osobu koja već u septembru nosi šal, drhti pod klima-uređajem i naručuje čaj dok ostali još piju ledenu kafu. Iako astrologija nije nauka, ona nudi zanimljive uvide u obrasce ponašanja, a čini se da su neki znaci jednostavno skloniji osećaju hladnoće.

Rak

Ako bismo morali izdvojiti jedan znak koji utelovljuje zimogroznost, Rak bi bio na vrhu liste. Ovaj vodeni znak poznat je po svojoj osetljivosti i izraženoj potrebi za udobnošću. Za Rakove hladnoća nije samo fizička nelagoda, već ih emocionalno izbacuje iz ravnoteže. Njihov idealan scenario uključuje ćebence, topli napitak i sigurnost sopstvenog doma. Čim temperature padnu, Rakovi prvi vade zimsku garderobu, a toplina im nije luksuz, već osnovna potreba.

Ribe

Ribe su još jedan vodeni znak koji teško podnosi niske temperature. Kod njih je, međutim, situacija suptilnija. Budući da žive u sopstvenom svetu osećanja i senzacija, svaka promena temperature na njih deluje intenzivnije. Često ćete ih čuti kako govore "meni je stalno hladno", čak i kada se drugima čini da je prijatno. Njihova zimogroznost proizlazi iz osetljive prirode i potrebe za fizičkom i emocionalnom toplinom.

Devica

Iako na prvu možda ne deluju zimogrozno, Device su često slojevito odevene zbog svoje potrebe za kontrolom i brigom o zdravlju. Ne vole da rizikuju, a prehlada je za njih scenario koji žele da izbegnu po svaku cenu. Zato će uvek uz sebe imati dodatni džemper, jaknu ili šal. Njihova zimogroznost nije dramatična, već je rezultat racionalnog i preventivnog razmišljanja.

Bik

Bikovi su poznati kao veliki hedonisti, a hladnoća se jednostavno ne uklapa u njihov koncept uživanja. Kao zemljani znaci koji izuzetno cene komfor i ugodnost, uvek će birati tople prostore i uslove. Njihova averzija prema hladnoći nije panična, već praktična – zašto bi se smrzavali ako mogu da uživaju na toplom?

Ko je apsolutni pobednik?

Ako bismo morali proglasiti pobednika, Rak bi odneo titulu najzimogrožljivijeg horoskopskog znaka. Njegova emocionalna povezanost sa toplinom, domom i sigurnošću čini ga najosetljivijim na pad temperature. Ipak, svaki od navedenih znakova hladnoću doživljava na svoj način: Ribe je osećaju dublje, Device nastoje da je preduhitre, a Bikovi je jednostavno odbijaju tolerisati.

Autor: Marija Radić