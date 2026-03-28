ANELI URNISALA ASMINA: Ostavio si mene i Noru kao dva kučenceta (VIDEO)

Jedno pitanje je bilo dovoljno.

Emisija “Pitanja novinara” i ove noći unela je potpunu pometnju među učesnike, a pažljivo odabrana pitanja otvorila su teme o kojima se danima šuškalo.

- Nastavićemo tamo gde smo stali, razlog zbog kog Maja brani Asminu druženje sa ostalim devojkama - pitala je novinarka.

- Ne znam, i sad ona njemu dobacuje. Ja bih njoj mogla da postavim sto pitanja kad bi htela da odgovori - odgovorila je Aneli.

- Nas dvoje nismo u vezi niti ćemo biti. On dozvoljava ljudima, ženama koje zna da organski ne mogu da smislim, da se slade. One imaju pravo da se bore za svoj opstanak. Ti meni daješ za pravo da te ja gledam kao budalu koju se spušta na taj nivo. Nikada ne bih sa njim ušla u vezu - odgovorila je Maja.

- Ja nisam nikada videla da Asmin ide da se žali sem u odabranima kada je u depresiji, Ne pratim ih šta rade po kući sem kada nastane neki haos tokom žurke. Ne smatram da on ubacuje neke žene u priču jer on je picopevac. Kako Maja okom on skokom. Ona nema adekvatan odgovor, ona leči svoje frustracije iz prošlih odnosa, puni svoj ego, sprda se sa njim. Nije mogla naći boljeg za to. On jeste neko ko je bio sa mnom, ostavio me je zarad Stanije, dao je crveni karton Staniji jer je odlepio za Majom. Imao je mene, Staniju - objasnila je Aneli.

- Tebe se najviše stidim - dobacio je Asmin.

- Trebao si se držati toga da te ne zanima javni život. svima im to sada odgovara, a ja sam im bila najgora što sam ušla kao povređena žena. Ostavio je mene i Noru kao dva kučenceta, Za mene on jeste dno dna. Čovek je zaslužio sve što mu se ovo dešava. Nije mi bilo prijatno da gledam onu situaciju u diskoteci. Da gledam oca svog deteta kako se valja po podu, naravno da mi nije bitno. Bolje zaslužio nije - zaključila je Aneli.

- Da li misliš da je Maja ili Asmin iskren, Šta imaš da kažeš na top što Maji smeta što Asmin komunicira sa drugim devojkama - upitala je novinarka.

- Maja negde pokazuje dozu ljubomore kada ljubomoriše na druge decvojke. Ne mislim da je ona odlepila za njim. On nije pokazao gram dostojanstva, on je sebe predstavio kao neko drugi, a Maja mu skida masku iz dana u dan. Sve više verujem Aneli. Ne znam kako je dozvolio da mu neko piše po krevetu p*der i da mu se spominju banane. On je blam. Treba mu podrška i da ga neko stane uz njega. Ostaće sam. Maju opravdavam i podržavam - objasnila je Sofija.

- Aneli je istakla da je Asmin folirasnt da je samo sa Majom takav kakav jeste, jer je i sa njom bio takav - postavila je pitanje novinarka.

- Čovek koji je bio spreman da istetovira verenicu i da uđe ovde je potvrda svega što Aneli ovde priča. Stvara sliku jednog lakog muškarca i da bilo koja devojka koja dobro izgleda može da mu zavrti um. Nije on neki karakter - nastavila je Sofija.

Autor: T. Mladenović