Nova intriga oko Kejt Midlton: Ko je žena na fotografiji na kojoj se tvrdi da je ona?

Pitanje koje je dominiralo platformama društvenih medija u poslednjih dve nedelje bilo je jedno: gde je Kejt?

Usred glasina i kontroverzi o britanskoj kraljevskoj porodici u vezi sa Kejt Midlton, princezom od Velsa, mediji su objavili da je primećena na farmi u Vindzoru. Kejt je prethodno nestala iz javnosti od operacije abdomena, piše India Today.

Pitanje o Kejt Midlton, princezi od Velsa, dolazi usred glasina o navodnoj aferi princa Vilijama i njenom nedostatku u javnosti od njene abdominalne operacije.

Haštag #WhereIsKate“ je bio u trendu. Takođe, porasle su onlajn pretrage za Rouz Hanberi, markizom od Čolmondelija, sa kojom je princ od Velsa Vilijam navodno imao aferu.

Princeza od Velsa takođe je bila uhvaćena u kontroverzi oko digitalno izmenjenog porodičnog portreta objavljenog na Dan majki.

Usred svih ovih glasina i kontroverzi, britanski mediji su objavili da se Kejt pojavila na svojoj omiljenoj farmi u Vindzoru u subotu. To je, navode mediji, nagovestilo njen postepen povratak zvaničnim angažmanima nakon dužeg odsustva nakon operacije abdomena.

Prodavnica na farmi, koja se nalazi otprilike pola kilometra od njene kuće Adelejd Kotidž u Vindzoru, označila je prvi javni izlazak Midltonove u poslednje vreme.

Kejt je izgledala "srećno, opušteno i zdravo", objavio je The Sun, citirajući posmatrače.

Pre toga, princeza Kejt i njen suprug, princ Vilijam, proveli su vreme gledajući svoju decu – Džordža (10), Šarlot (8) i Luisa (5) – kako učestvuju u sportskim aktivnostima.

Kejt i princ Vilijam bili su podložni intenzivnoj medijskoj kontroli i divljim spekulacijama u vezi sa njenim blagostanjem i spekulacijama o tome gde se ona nalazi.

Nedavna kontroverza u kojoj je Midletonova modifikovala fotografiju za Dan majki koristeći Photoshop, pojačala je pažnju.

Posle operacije abdomena, njeno odsustvo je izazvalo pitanja: gde je Kejt?

Is that really her? Looks nothing like Kate Middleton #KateGate https://t.co/8OmydWO5wD pic.twitter.com/arK38Cz7ca

Nakon Kejtinog odsustva, još jedna glasina koja se pojavila bila je afera princa Vilijama i Rouz Hanberi.

Usred kontroverze oko digitalno izmenjene fotografije za koju je Kejt Midlton preuzela odgovornost, princ Vilijam, njen suprug, opisao ju je kao "umetničku" kada je posetio londonski omladinski centar. Primedbe princa od Velsa takođe dolaze usred glasina o njegovoj aferi.

U svojim naporima da održe komunikaciju sa javnošću, Kejt i Vilijam su na društvenim mrežama poželeli svojim pratiocima srećan Dan Svetog Patrika, podelivši video snimak britanskih vojnika koji vežbaju za svoju godišnju paradu.

Kejtin javni nastup u Vindzoru dolazi nakon dužeg odsustva, što je izazvalo zabrinutost među dobronamernima.

Britanski mediji nagovestili su potencijalno "veliko saopštenje" kraljevske porodice, zbog čega javnost željno iščekuje vesti.

Svedoci u prodavnici na farmi izrazili su iznenađenje i olakšanje što su videli Midltonovu napolju.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw