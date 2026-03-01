Mislio sam da je na sceni Desingerica sa kosom! Nikola Stefanović iskopirao Despićev stil, Rada otkrila da ga POZNAJE ODRANIJE!

To mu ipak nije bilo dovoljno da prođe dalje.

Nikola Stefanović sledeći je takmičar koji je izašao na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" i otpevao pesmu Slavka Banjca "Uzmite dušu uzmite sve", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

On je nakon ovoga izveo i drugu pesmu, a ovoga puta u pitanju je bila numera "Jelena" koju je u originalu pevao Marinko Rokvić. Nakon nastupa usledili su glasovi stručnog žirija, Rada i Bosanac dali su mu "Ne", dok je od Viki i Desingerice dobio pozitivan glas.

- Šta sam te pitala ja? Šta smo ti i ja pričali pre pola sata, prvo sam se oduševila izborom pesama - navela je Rada.

- Zašto ti pričaš sa mojim kandidatima pre nastupa - pitala je Jelena.

- Zato što je on bio na mom nastupu, tamo smo se upoznali. Ja sam ga pitala da li peva dobro - pravdala se Rada.

- Je l' bio flert - pitala je Viki.

- Ne, tako u prolazu, trčeći, ja sam druželjubiva osoba. Htela sam da dam da, da nije dao Desingerica, ja bih dala da. Inače, moram da ti kažem, super je izbor pesama, ali nešto se desilo - rekla je Rada, a takmičar je rekao da je bolestan.

- Nismo mogli na probi čak ni intonaciju da ubodemo - rekla je Jelena.

- Ja sam mislio da je izašao Desingerica i porasla mu kosa, uklonio zube, ovo neće na dobro da izađe - rekao je Bosanac.

- Bio si dobar, dobro si se stilizovao, dobar ti je odabir pesma, toliko te trema pojela, ali ti nisi loš pevač, jer ti nemaš ton, ja to razumem, svi smo nekad imali tremu, to znači da ti je stalo do ovoga, ja to volim, i volim da podržim takve ljude. Ti možeš, imaš lepu boju glasa, kulturan, urban pevač, ne mogu da kažem da sam pala u nesvest, ali eto - rekla je Viki.

- Večeras je njegov rođendan, žao mi je što nemamo sva četiri - rekla je Jelena.

- Tebi je prva pesma bila katastrofa, druga savršena, zbog te treme, nema treme ako si uvežbao, imaš dobrog profesora, mada su ti manji bicepsi od ovoga ovamo desno - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.