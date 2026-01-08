Treba da je bude sramota: Terza završio u suzama zbog Milice Veličković, ne može da veruje koliko želi da ga oskrnavi kao oca! (VIDEO)

Nije mu bilo lako!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Aneli Ahmić.

- Za Milicu Veličković kažeš da se dopisivala sa Anđelom i Rajačićem, kao i da znaš još svašta nešto. Što je štitiš kad ona iznosi sve o tebi? - glasilo je pitanje.

- Ja neću iznositi prljavštine o njoj iako me ona odrukala za Janjuša. Gledam ko priča, a ne šta. Ona za mene nema šta da priča sem to za Janjuša. Moram da priznam da je ona jako loša osoba i žena lakog morala - rekla je Aneli.

- Ima klip kako si mi pričala da ona moli za k*rac - rekao je Milan.

- Tako je, bila sam u društvu gde sam videla poruke kako je navalentna i tako dalje. Ona je na rođendanu htela da bude sa čovekom od 60 godina i meni su napolju ljudi govorili da se ne čujem s njom i ne dopisujem jer će me glava zaboleti od nje. Svi napolju znaju ko je Milica, s kim god igra meč na Tik Toku kod njega je i otišla kući. Znam ko je, nije trebala da se kači na mene i tako dalje. Znam da je to uradila da bi zataškala priču između nje i Anđela. Ko je ona da dođe i omalovažava mene kao majku? Mi ovde radimo isto kao i ona napolju, a ako Jutjub donosi toliko novca kao ovo ovde onda ću samo to raditi po ceo dan. Ona je jedna nula od čoveka, prodala me zarad svoje g*zice. Ja moram da kažem da je ona jela pogledom Anđela na bini, samo što ga nije pojela - rekla je Aneli.

- Ovo što sada čujem je užasno za žensku osobu koja ima malo dete. Već sam pitao Aneli o čemu je reč, ali nije htela da mi kaže o kom se muškarcu tačno radi. Rekao sam da je dr*lja raspala jer sam bio besan zbog deteta. Sve ovo što radi je jako loše za jednu majku i pogotovo da se viđa sa rijaliti učesnicima. Nije mi jasno da dolazi i ovde priča neke stvari o ljudima koji znaju sve njene tajne. Misle da su drugari i drugarice, a prodali bi se za jedan naslov u novinama - rekao je Terza.

- Ona kaže da se Aneli ne igra mnogo s njom i da jedna njena rečenica, dete ide odmah u Austriju kod oca - rekao je Milan.

- Eto kako priča jedna velika majka - rekla je Aneli.

- Plašim se da ću sve više noćas čuti stvari o njoj - rekao je Terza

- Ona kaže da si ti željan hrane i pića, pa da ćeš zato ti sutra doći - rekao je Milan.

- Treba da je bude sramota šta priča, znam da ću imati veliki problem s njom. Znam kako je sve funkcionisalo napolju i kakav je meni pravila masakr od života. Ne znam zbog čega ovo radi i zbog čega želi ovoliko da me oblati - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić