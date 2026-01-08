AKTUELNO

Zadruga

Treba da je bude sramota: Terza završio u suzama zbog Milice Veličković, ne može da veruje koliko želi da ga oskrnavi kao oca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu bilo lako!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Aneli Ahmić.

- Za Milicu Veličković kažeš da se dopisivala sa Anđelom i Rajačićem, kao i da znaš još svašta nešto. Što je štitiš kad ona iznosi sve o tebi? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Čist račun, duga ljubav! Anđelo i Terza dobili bogatu nagradu, pa je podelili na ravne časti (VIDEO)

- Ja neću iznositi prljavštine o njoj iako me ona odrukala za Janjuša. Gledam ko priča, a ne šta. Ona za mene nema šta da priča sem to za Janjuša. Moram da priznam da je ona jako loša osoba i žena lakog morala - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima klip kako si mi pričala da ona moli za k*rac - rekao je Milan.

pročitajte još

KAO BRAĆA ROĐENA! Luka i Asmin bliži nego ikad, vesele se na korak do Aneli, ona daje sve od sebe da ne pogleda u njohovom pravcu! (VIDEO)

- Tako je, bila sam u društvu gde sam videla poruke kako je navalentna i tako dalje. Ona je na rođendanu htela da bude sa čovekom od 60 godina i meni su napolju ljudi govorili da se ne čujem s njom i ne dopisujem jer će me glava zaboleti od nje. Svi napolju znaju ko je Milica, s kim god igra meč na Tik Toku kod njega je i otišla kući. Znam ko je, nije trebala da se kači na mene i tako dalje. Znam da je to uradila da bi zataškala priču između nje i Anđela. Ko je ona da dođe i omalovažava mene kao majku? Mi ovde radimo isto kao i ona napolju, a ako Jutjub donosi toliko novca kao ovo ovde onda ću samo to raditi po ceo dan. Ona je jedna nula od čoveka, prodala me zarad svoje g*zice. Ja moram da kažem da je ona jela pogledom Anđela na bini, samo što ga nije pojela - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo što sada čujem je užasno za žensku osobu koja ima malo dete. Već sam pitao Aneli o čemu je reč, ali nije htela da mi kaže o kom se muškarcu tačno radi. Rekao sam da je dr*lja raspala jer sam bio besan zbog deteta. Sve ovo što radi je jako loše za jednu majku i pogotovo da se viđa sa rijaliti učesnicima. Nije mi jasno da dolazi i ovde priča neke stvari o ljudima koji znaju sve njene tajne. Misle da su drugari i drugarice, a prodali bi se za jedan naslov u novinama - rekao je Terza.

- Ona kaže da se Aneli ne igra mnogo s njom i da jedna njena rečenica, dete ide odmah u Austriju kod oca - rekao je Milan.

pročitajte još

Šok! Aneli umalo prošla u veliko finale, a evo čija ljuta borba je na redu (VIDEO)

- Eto kako priča jedna velika majka - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Plašim se da ću sve više noćas čuti stvari o njoj - rekao je Terza

- Ona kaže da si ti željan hrane i pića, pa da ćeš zato ti sutra doći - rekao je Milan.

pročitajte još

Oči su joj bile pune suza: Terza o suočavanju sa Milicom, ne krije koliko se raduje Barbarinom krštenju, a evo zbog čega strahuje (VIDEO)

- Treba da je bude sramota šta priča, znam da ću imati veliki problem s njom. Znam kako je sve funkcionisalo napolju i kakav je meni pravila masakr od života. Ne znam zbog čega ovo radi i zbog čega želi ovoliko da me oblati - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#elita live

#elita najnovije

#elita vesti dana

#elita zadruga

#pink.rs elita

POVEZANE VESTI

Domaći

Ljubi Barbarinu sliku i plače kao kiša: Terza se raspao na komade, ne može da dođe sebi zbog stihova ove pesme (VIDEO)

Domaći

Terza isplakao more suza i ogolio dušu do koske: Otkrio da žali što je Milicu i Barbaru ostavio na cedilu, pa priznao da se plaši da sebi ne oduzme ži

Zadruga

Ne može da sakrije tugu: Bebica grca u suzama zbog Teodorine izdaje, ona pokazala bezdušnost (VIDEO)

Zadruga

Ne može da dođe sebi: Terza ne može da veruje da je od Uroša Rajačića doživeo izdaju, Munja mu dao pravi savet! (VIDEO)

Domaći

Nisam verovao da može da prođe pored mene bez reči: Stanislav priznao koliko ga je povredilo što mu se Miona nije obratila, a evo šta kaže o svadbi! (

Zadruga

JA HOĆU ISTINU! Bebica ne može da dođe sebi zbog Teodore i Filipa, Terza zakucao detaljima flerta: Tražila je da demantujem (VIDEO)