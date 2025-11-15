Ne može da sakrije tugu: Bebica grca u suzama zbog Teodorine izdaje, ona pokazala bezdušnost (VIDEO)

Nije mu lako!
U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o njegovom odnosu sa Teodorom Delić.
- Ne mogu da pričam o tome... Mi samo tri dana nismo proveli zajedno i ništa mi se ne uklapa. Krivo mi je što nismo na vreme pričali o nekim stvarima. Imali smo sve organizovano i sad ovako - rekao ej Bebica.
- Smatram da si patološki lažov, to sam primetila - rekla je teodora.
- Nisam primetio poglede i to - rekao je Bebica.
- Laž - rekla je Teodora.
- Ne mogu da prihvatim sve ovo, nije mi logično šta se dešava. Mnogo me boli... Dve godine smo jedno za drugo bili tu i tako smo funkcionisali. Bolje da je rekla "ne" nego što je pristala - rekao je Bebica.
- Zamisli kad ljudi oko njega isto misle, ali za sve treba vreme - rekla je Teodora.
- niti ću je napadati niti vređati. Sebe krivim za sve. Krivim sebe što nisam mogao još da je usrećim - rekao je Bebica.
- Manipulacija nacije - rekla je Teodora.
- Ja između njih ne vidim ništa. Ona je jako nesrećna! Da li je to zbog toga što sam ja ovde ili nešto drugo - rekao je Bebica.
- Ti si mene ubeđivao da sam ja srećna - odbrusila je Teodora.
- Ja mislim da je to tako i to je moje mišljenje. Ja znam da ona mene voli. Ceo život će mi ovo ostati rebus. Stalno razmišljam o tome - rekao je Bebica.
- Da li bi ti preko svega šrešao Teodori? - pitao je Darko.
- Ne. Posle nekog vremena da, ali da se nešto više desi trebalo bi mi više vremena. Ne mogu da shvatim sve ovo i da prihvatim. Ti i ja se dva meseca upoznavanja nismo odvajali. Ona nije sigurna u ovo - rekao je Bebica.
- Ne kajem se jer radim ono što osećam - rekla je Teodora.
- Kajaće se - rekao je Bebica.
