BEBICA ZALIVA POD SUZAMA: Teodora kao da nikad nije bila sa njim (VIDEO)

Nije mu lako!

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić kako bi sa njom porazgovarao o njihovom ljubavnom odnosu koji se nedavno okončao, te se zbog toga i rasplakao.

- Ne mogu ja da sedim i trpim ovo - rekao je Bebica.

- Ne misliš an decu i sebe - rekla je Teodora.

- Neću te nikad uvrediti, ali ne mogu gledati da budeš sa nekim drugim. Mnogo te volim i mnogo sam razočaran. Sve je bilo lepo, neverovatno - govorio je Bebica kroz suze.

- Misliš da je meni bilo lepo - istakla je Teodora.

- Što nisi rekla? - pitao je Bebica.

- Ja mislim kad bi se desila neka druga situacija, ti bi bio laganiji - rekla je Teodora.

- Ponižavaš me, sa mnom ne može niko da se družo. Sve mi je sad jasno. U krevetu si me lagala sve što si pričala - rekao je Bebica.

- Da li sam ti rekla zbog čega sam sve pričala? Koji odgovor nemaš? - pitala je Teodora.

- Ja ne verujem u to i nikad neću verovati. Ja u tebi ne vidim sreću. Svaki dan mi je sve gori - rekao je Bebica.

- Hoćeš da napraviš žrtvu od sebe - rekla je Teodora.

- Tebi na dušu nek ide - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić