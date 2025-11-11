AKTUELNO

Zadruga

ŠAMAR REALNOSTI: Bebica totalno utonuo u očaj zbog Teodore, Anđelo i Asmin ga vratili na fabrička podešavanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Nenad Macanović Bebica gotovo da ni sa kim tokom celog današnjeg dana nije želeo da priča zbog druženja Filipa Đukića i Teodore Delić. Anđelo Ranković je pokušao da mu prijateljski pomogne i posavetovao ga je da predahne i smiri usijanu glavu.

Foto: TV Pink Printscreen

Anđelo je nakon kraćeg razgovora posavetovao Bebicu da legne, ističući da ništa neće postići jadikovanjem i plakanjem, a Asmin mu je skrenuo pažnju da se podigne i uzdigne.

- Bebice, ne dobijaš ništa od toga što ti je loše. Žena kad vidi da ti je teško, ne želi te. Kad vidi da ti ide dobro, žena se tad vrati, nemoj to nikada da zaboraciš - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

