AKTUELNO

Zadruga

NIJE MU USPELO: Ivan pokušao da posvađa Neria i Maju, pa ga ona vratila na FABRIČKA PODEŠAVANJA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu pošlo za rukom!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović je postavila Ivanu Marinkoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zameraš Maji što je išla na veridnu, a nije zvala Neria, zanima nas što nisi zvao Maju da ideš kod Aneli na verirbu? - glasilo je pitanje.

- Ne bih znao kako na ovakvu glupost da odgovorim. Nisam ja zamerio Maji, a maji smo svi negde zamerili jer joj je sad Hana navodno neka kuma. Ne znam iskreno kako da odgovorim na pitanje ovo - kazao je Ivan.

- Meni se zamerilo jer Neria nisam zvala, jer sam ja sad kuma, kako sam mogla da zovem nekog na tuđe slavlje? - upitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislio sam da možda imaš konekciju dobru sa Bebicom, pa je on možda mogao da ga pozove - rekao je Ivan.

- Nije moga stvar ko će koga da zove, da se razumemo, to me ne zanima - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Fan te prestigao: Bukti nikad žešći rat Miljane i Aneli, umešao se Alibaba i pokušao da smiri strasti! (VIDEO)

Zadruga

E, sad stvarno nema dalje! Nakon svih prozivki i uvreda Munja pokušao da spusti loptu sa Gastozom! (VIDEO)

Zadruga

Novi plen: Rajačić bacio udicu ka Sari, ona ipak nije zagrlizla mamac! (VIDEO)

Zadruga

Otvorila karte: Dragana dala Matoroj zeleno svetlo za vezu, Terza pokušao da ih poljulja! (VIDEO)

Farma

Peca okrenuo novi list! Rešio da se posveti svom izgledu, pa krenuo da radi zgibove! (VIDEO)

Zadruga

Pokušala da ga ponizi pred svima, ali uzalud: Jakšićka dokazala koliko je kvarna, Bori pukao film i postavio je na mesto očas posla! (VIDEO)