NIJE MU USPELO: Ivan pokušao da posvađa Neria i Maju, pa ga ona vratila na FABRIČKA PODEŠAVANJA! (VIDEO)

Nije mu pošlo za rukom!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović je postavila Ivanu Marinkoviću.

- Zameraš Maji što je išla na veridnu, a nije zvala Neria, zanima nas što nisi zvao Maju da ideš kod Aneli na verirbu? - glasilo je pitanje.

- Ne bih znao kako na ovakvu glupost da odgovorim. Nisam ja zamerio Maji, a maji smo svi negde zamerili jer joj je sad Hana navodno neka kuma. Ne znam iskreno kako da odgovorim na pitanje ovo - kazao je Ivan.

- Meni se zamerilo jer Neria nisam zvala, jer sam ja sad kuma, kako sam mogla da zovem nekog na tuđe slavlje? - upitala je Maja.

- Mislio sam da možda imaš konekciju dobru sa Bebicom, pa je on možda mogao da ga pozove - rekao je Ivan.

- Nije moga stvar ko će koga da zove, da se razumemo, to me ne zanima - kazala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.