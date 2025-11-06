NIJE MU USPELO: Ivan pokušao da posvađa Neria i Maju, pa ga ona vratila na FABRIČKA PODEŠAVANJA! (VIDEO)

Nije mu pošlo za rukom!
Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović je postavila Ivanu Marinkoviću.
- Zameraš Maji što je išla na veridnu, a nije zvala Neria, zanima nas što nisi zvao Maju da ideš kod Aneli na verirbu? - glasilo je pitanje.
- Ne bih znao kako na ovakvu glupost da odgovorim. Nisam ja zamerio Maji, a maji smo svi negde zamerili jer joj je sad Hana navodno neka kuma. Ne znam iskreno kako da odgovorim na pitanje ovo - kazao je Ivan.
- Meni se zamerilo jer Neria nisam zvala, jer sam ja sad kuma, kako sam mogla da zovem nekog na tuđe slavlje? - upitala je Maja.
- Mislio sam da možda imaš konekciju dobru sa Bebicom, pa je on možda mogao da ga pozove - rekao je Ivan.
- Nije moga stvar ko će koga da zove, da se razumemo, to me ne zanima - kazala je Maja.
