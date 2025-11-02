Pokušala da ga ponizi pred svima, ali uzalud: Jakšićka dokazala koliko je kvarna, Bori pukao film i postavio je na mesto očas posla! (VIDEO)

Nije joj pošlo za rukom!

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Miki je neko ko ima mnogo toga da pokaže i ne znam da li je neko čuo tvoju životu priču. Sećam se koliko je bilo emotivno za mene kada sam čuo kako ti Peja čestita rođendan prošle godine i kako te on gleda. Sećam se kako si mi pričao da nikad nisi išao protiv majke svoje dece - rekao je Luka.

- Je l' ste pričali o Peji i Eni? Tvoja bivša drugarica je njegova snajka - rekla je Ivana.

- Nije snajka, devojka mog brata - rekao je Miki.

- Pa nemam konkretno mišljenje, nikada nismo pričali o tome - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Jakšićku:

- Nikada te nisam gledao drugim očima sem kao prijateljicu. Znam da iako sam te poljubio s leđa, bilo je sasvim drugarski. Ja ti nikada nisam dao povoda i nikada te nisam gledao drugim očima. Kada si me izdvojila, ja sam presekao da nas ne bi povezivali. Ne znam šta pričate, poljubio sam je sto puta u glavu - rekao je Luka.

- Nije u glavu nego u vrat - rekla je Aneli.

- Kad izađem, baš me zanima da to vidim. Ne volim što si uvek ostavljala prostora i nikad nisi strogo to demantovalo jer ja ti nikad nisam dao povoda - rekao je Luka.

- Je l' ti namerno radiš ovo? Da bi se svađao s Aneli za crnim stolom pošto sa strane ne smeš? - upitao je Bebica.

- Ajde ćuti ti smradu jedan, sutra ćeš da veriš Teodoru i daće Bog da ti kaže: ''Ne'' - rekao je Luka.

- Mrš j*bem ti mater - rekao je Bebica.

- Ja sam sedeo s njom i pričali smo, devojka je jedna od lepšijh devojaka u kući, ali ja sam zaljubljen u Anastasiju. Ja ne mogu da idem protiv svojih osećanja, ali bilo nam je lepo - rekao je Bora.

- Neka bude ovako kako on kaže, ja volim da se šalim s njim. Ja njega ne zovem, on sam dolazi kod mene. Odj*bi od mene, nemoj više da mi prilaziš - rekla je Aleksandra.

- Ona bi bila i sa Janjušem, ali samo da mene pravi ljubomornom - rekao je Bora.

Autor: N.Panić