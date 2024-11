Pokušaj lobiranja: Teodora Delić upotrebila sve svoje moći da ubedi Miljanu da joj da veliki budžet, ali bezuspešno! (VIDEO)

Nije joj pošlo za rukom!

Teodora Delić pokušala je da se ušlihta Miljani Kulić kako bi joj dala veliki budžet, ali je Miksi brže bolje provalila njenu igru i oduvala je. Miljana joj je dala do znanja da ne sme to da radi obzirom da je to pokušaj lobiranja, što je zabranjeno.

- Teodora stvorićeš kontra efekat. Daću ti koji ja trebam da ti dam, ostavi me na miru. Ne mogu da ti dam veliki budžet, nemoj da pokušavaš da utičeš na mene, to je lobiranje - rekla je Miljana.

- Pa dobro, ja sam probala - rekla je Teodora.

- Teodora shvati da ne mogu, možda uspem da ti dam srednji, ali veliki ne mogu. Shvati da imam samo 8 velikih - rekla je Miljana.

- Jel ti ja nisam u tih osam? - upitala je Teodora.

- Pa nisi Teodora, shvati da nisi - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.