ONA JE JEDINA PEVAČICA U SRBIJI KOJA JE PREVARILA SAŠU POPOVIĆA: Slagala ga je, on joj sve poverovao, a onda je postala veoma popularna! (FOTO)

Samo njoj je to pošlo za rukom!

Pevačica Nadica Ademov proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda", a kako je otkrila na audiciji se pojavila tako što je prevarila Sašu Popovića.

- Ovde sam imala samo petnaest godina. Kada je Sale video da sam osmi razred rekao je: „Nemoguće“, pitao se kako sam se prijavila ko me je pustio, a ja sam se prijavila na ličnu kartu od drugarice. Reskirala sam sve, i uspelo je- rekla je Nadica Ademov i otkrila da je tokom takmičenja često plakala.

- Interesantno je da kada sam ja bila u takmičenju mene je Sale uvek ostavljao poslednju, ali svaki krug devet meseci. Ja se uvek rasplačem, i pitam ga zašto ja poslednja, a on kaže: „Zato što si moj favorit i uvek ćeš biti poslednja, zato nemoj da se brineš“-prisetila se pevačica.

Podsećamo, Nadica je samo nekoliko meseci nakon porođaja ponovo trudna sa milionerom kom još uvek nije izgovorila sudbonosno "da".

- Mi smo se družili pre nego što smo bili zajedno i bili smo dobri drugari. On je bio u društvu koje sam viđala često i on mi je uvek bio drugačiji do ostalih. Drugačije se oblačio, ponašao, drugačiju priču je imao. Kada se desio taj momenat ja sam rekla: „Au, čoveče pa gde si ti do sad“. Stvarno smo bili prijatelji ja nikada nisam verovala da ćemo mi završiti zajedno ikad u životu to mu i danas kažem, ali on kaže: „Ma, da kako da ne“– rekla je Ademova.

Autor: Milica Krasić