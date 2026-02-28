Izašao u narodnoj nošnji, a žiriju podelio tamjan i ikonu! Mladen Cenić napravio presedan, Karleuša konstatovala: Mučenica za mučenicu!

Ovo mu ipak nije bilo dovoljno za direktan prolaz dalje.

Mladen Cenić sledeći je takmičar koji se pojavio na velikoj sceni najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu - Pinkove zvezde. On je otpevao pesmu Čede Markovića "Što ti je stano mori", a njegov mentor je Desingerica.

Odmah potom on je izveo i numeru "Nije mi ko tebi", koju u originalu peva Enes Begović, a nakon svog nastupa dobio je dva "Da" od Viki i Rade, dok su Bosanac i Jelena glasali negativno.

Mladen je doneo poklone za sve u studiju.

- Imam poklon to je tamjan iz manastira Dragnac, to je simbol našeg kosovskog pomoravlja, da širi mir i po jedna Bosiljka pasjanka, to je ikona mučenica - rekao je Mladen.

- Ova mučenica za mučenicu, ova mučenica čak i liči na mene, ista ja - rekla je Jelena.

- Ja sam dala ne, hvala za poklone, veliki pozdrav za naše Kosovo i sve ljude na Kosovu, to je naša živa rana, naša bitka da se svi jednog dana na Kosovo vratimo, ja imam veliko poštovanje. Ova mučenica čak i liči na mene, ja nisam vernik, ali izuzetno poštujem. Kad je reč u pevanju, mogla sam da progledam kroz prste, ali ovo je realnost. I za tu nošnju sam mogla da dam glas, ali ovo je realno - rekla je Jelena.

- Prva pesma, početak je bio lep, uzeti ovu matricu je veoma lep potez, to je narodni orkestar, ali ta pesma nema tog jodlovanja i jedan problem je, zašto niste sastavili dve strofe, to je kratko. Možda bih zbog nošnje i zbog nečeg što je Srbija dao glas da je bilo dve strofe, a druga pesma je potpuni promašaj. Kad si se dočepao gore, drugačije peva Enes, bez uvrede - ne - rekao je Bosanac.

- Meni se to baš dopalo, prva pesma nismo je čuli, niko je ovde nije otpevao, ja jako volim tu pesmu, bio si mi autentičan, meni se baš dopalo - rekla je Viki.

- Ovakva pesma traži standard, radi se o načinu interpretiranja, zna se kako se peva - rekao je Bosanac.

- Ja recimo ne znam taj snimak, nisam rekla da ne slušam izvornu muziku, ali znam ovu pesmu i ona mi se sviđa, na mnogim mestima u Srbiji se peva baš ovako. Enes peva drugačije i lepo a i ti si to pevao lepo, meni se to sviđa - rekla je Viki.

- Ja sam pristrasna, druga pesma tek si u refrenu dohvatio, baš je ovako pola pola, ali po meni ti dobro pevaš - rekla je Rada.

Autor: R.L.