Bosanac ga poslao u baraž! Jovan Trojić napravio raskol u žiriju, Viki razočarana!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve je bilo prepuno emocija.

Jovan Trojić sledeći kandidat koji se večeras predstavio i to pesmom Sinana Sakića "Otvaram ti dušu", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga on je otpevao pesmu Mileta Kitića "Mi smo bili jedan život", a za svoj nastup dobio je tri da, dok je samo od Bosanca dobio negativan glas.

- To je dosta bilo dobro, ali nedovoljno stilski, sa trilerima, posno. Počeci su bili falš, eto ne, slušajte pažljivije, nemojte telefonirati, preskočeni su ukrasi, nedovršeni ukrasi, koji se traže, naročito u prvoj pesmi, povedi računa o strofama, jedino što mi se dopalo jeste refren, možda prejako, ali je bilo dobro - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je bilo top, meni je bilo bomba, celokupan utisak je odličan. Ti si relativno mlad dečko, sitan, ali sa velikim glasom, ali dinamitan, emocija u provoj pesmi, ova druga i nije morala da se desi, ali i u drugoj su bili teški prelazi, i samo neko muzikalan može da peva te polutonove. Ti si veliki pevač, žao mi je što ti Bosanac nije dao da - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se slažem sa svim što je rekla Jelena, ti si meni bio bombona - rekla je Zorica.

- On je bio fantastičan, pogotovo prva pesma, brutalno dobro, možda jedno od najboljih izvođenja ove pesme, svaki ti je ton i ukras izašao kako treba, druga pesma je jako dobra, ali je prva pokosila, mislim da si oštećen - rekla je Viki.

