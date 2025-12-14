U najtežim delovima si bila najbolja! Karleuša oduševljana Dariom, Ognjen je ipak poslao u BARAŽ!

Bosanac je čak i promenio glas.

Daria Banoža sledeća je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda", koja se predstavila pesmom Doris Dragović "To". Njena mentorka je Viki Miljković.

Za drugu pesmu ona je izabrala "Ne tiče me se" koju u originalu izvodi Magazin. Zorica i Bosanac dali su joj negativan glas, dok su joj Karleuša i Desingerica dali pozitivne glasove.

- Ti si devojko bila bomba večeras, ovo su dve jako teške pesme, u najtežim delovima je bila najbolja - rekla je Jelena.

- Mogu li da promenim svoj glas, ja sam pogrešio u dugmiću, ako važi. Zašto sam pogrešio, pala mi je ruka. Ovo nije pravdanje, meni se takve stvari ne dešavaju, meni je stvarno pala ruka ne razmišljajući - rekao je Bosanac.

Ognjen je prihvatio da Bosanac promeni svoj glas.

- Sve si dobro pevala sa dosta falša i izderala si se strašno, ali zbog prethodnog kandidata nisam imao srca da ti ne dam glas - dodao je Bosanac.

- Meni ovo Bosančevo objašnjenje nije relevantno. Nije mi se dopalo, izgledalo je kao da se svađaš sama sa sobom, ali dala sam ti ne jer su dve kandidatkinje koje su pevale sličan žanr izmislile pevanje za tebe, a one su isto u baražu. Bila je suviše napadna, čak i previše napadna. Krajnje je vreme da prestanu da budu takmičarske - rekla je Zorica.

- Složio bih se sa Viki sve kompletno i sa Zoricom - rekao je Desingerica.

Ognjen je na kraju odlučio da i ona ipak ide u baraž.

