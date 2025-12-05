Likuje nad njenom propašću: Luka presrećan što je Alibaba unakazio Aneli, takmičari u potpunom šoku! (VIDEO)

Alibaba opet promenio odluku!

U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a Luka Vujović dobio je

- Luka šta je to bilo u Pabu? - upitala je Ivana.

- Ne mogu da verujem šta ona radi, ne može da shvati da sam ja izgubio poverenje u nju zbog izolacije i osećao sam se jako loše tih dana. Verovao sam joj da je htela da spusti loptu, ali sam je upozoravao da će joj to uraditi - rekao je Luka.

- Tebi je sad draže što si ti bio u pravu da je Asmin izigrao, nego što je on ležao preko nje - rekla je Aneli.

- Ja i dalje stojim iza toga da ću je braniti i da kad je neko dira da ću je braniti, ali ovo grljenje i sve ostalo to sam radio da dokažem neke stvari - rekao je Alibaba.

- Je l' si namerno dopustila da radi neke stvari? - upitao je Luka.

- Je l' misliš da ja nisam znala neke stvari? Namerno sam puštala neke stvari - rekla je Aneli.

- Ja sam na samom startu znala kako će biti neke stvari - rekla je Zorica.

Autor: N.Panić