Ova 3 znaka neka se spreme, stiže im NOVAC U APRILU: Čak 7 planeta se spaja da im donese uspeh

Tri horoskopska znaka privlače finansijski uspeh u aprilu 2026. Sve planete su sada u direktnom hodu do 6. maja, što znači da je vreme da preuzmete stvari u svoje ruke i krenete u akciju.

April počinje okupljanjem planeta u vatrenom znaku Ovna, što dostiže vrhunac 17. aprila, kada čak sedam planetarnih tela aktivira ovu energiju. Ovan je prvi znak Zodijaka i simbolizuje nove početke, posebno jer njegova energija odražava i godinu Vatrenog Konja. Energija Ovna, uz sve planete u direktnom hodu, podstiče vas da napravite hrabre poteze i ostvarite veliki napredak u finansijama.

Umesto da se plašite uspeha ili oklevate da konačno dobijete ono što želite, znajte da je došlo vreme da živite život u izobilju koji vam je oduvek bio namenjen. Sada možete da pravite planove, prihvatite nove poslovne ponude ili pristupite finansijama na nov način, ali i da započnete period inovacija. Fokusirajte se na ono što želite i na nove metode ili investicije koje vam mogu pomoći da ostvarite finansijske ciljeve. Ovo je vaša prilika za novi početak i stvaranje bogatstva.

1. Ribe

Preuzmite kontrolu nad svojim finansijama ovog meseca. April počinje snažnom energijom u vašoj kući novca, a kulminacija dolazi sa mladim Mesecom u Ovnu 17. aprila, kada će sedam planeta biti u ovom znaku. Pravi talas novih prilika počinje kada Mars uđe u Ovna 9. aprila, a zatim Merkur 14. aprila.

Mars vam daje motivaciju da započnete nešto novo u vezi sa novcem, dok Merkur donosi nove ponude i prilike. Ova energija može doneti potpuni preokret u vašim finansijama i pomoći vam da ostvarite dugoročno bogatstvo.Učite da ono što verujete o sopstvenoj vrednosti često postaje vaša finansijska realnost. Ovaj period naglašava povezanost samopouzdanja i novca. Ovo je najmoćniji mesec u 2026. za napredak - bilo da je reč o boljem poslu, većim prihodima ili osećaju da zaslužujete obilje.

2. Ovan

Budite promišljeni u svojim odlukama tokom aprila. Ovog meseca je velika koncentracija energije upravo u vašem znaku. Do 17. aprila, sedam planeta (uključujući Saturn, Neptun, Veneru, Sunce, Mars, Merkur i mladi Mesec) nalazi se u Ovnu, što ovaj period čini veoma ličnim.

Ovo je poziv da iskoristite prilike i preuzmete inicijativu u svom životu. Ova energija vam pomaže da jasno sagledate šta želite i da pronađete hrabrost za pravi potez.

Posle 19. aprila, kada Sunce pređe u Bika, otvaraju se dodatne mogućnosti za jačanje finansijske nezavisnosti. Važno je da donosite odluke koje su zaista u skladu s vama. Slušajte intuiciju i ne plašite se velikih promena - one će se isplatiti.

3. Bik

Otvorite um za nove mogućnosti ovog meseca. Vi ste jedan od znakova koji imaju najveći potencijal za finansijsku stabilnost i bogatstvo tokom života. Ipak, april vas podstiče da razmišljate drugačije, naročito kada Uran uđe u Blizance 25. aprila.

To označava početak novog ciklusa finansija u vašem životu. Iako ne ugrožava vašu trenutnu stabilnost, zahteva da prihvatite nove ideje i pristupe novcu. Uran ostaje u Blizancima do 2032, pa nema potrebe za žurbom, ali prve godine donose najveće promene.

Venera ulazi u Blizance 24. aprila, neposredno pre Urana, donoseći samopouzdanje i osećaj obilja u finansijskim odlukama. Ovaj period favorizuje inovacije, tehnologiju, online biznis i projekte koji koriste drugima.Budite spremni na neočekivano i dozvolite sebi da skrenete sa starih planova kako bi stvorili novi put ka finansijskom uspehu.

Autor: Marija Radić