Novčani horoskop za april: Jedni se bogate, a drugima će džepovi biti prazni

April 2026. donosi dinamičnu finansijsku energiju za sve znakove. Planete ukazuju na period u kome će novac biti u fokusu, bilo kroz nove prilike za zaradu, neplanirane troškove ili važne odluke koje mogu uticati na budućnost.

Ovo je period kada impulsivne odluke mogu skupo da koštaju, pa je važno planirati, štedeti i ulagati promišljeno. Oni koji budu strpljivi i disciplinovani mogu iz ovog meseca izaći finansijski jači nego ranije.

Ovan

April vam donosi finansijske uspone i padove. Moguće su prilike za dodatnu zaradu, posebno kroz honorarne poslove ili kratkoročne projekte.

Ipak, budite oprezni sa troškovima, skloni ste impulzivnoj kupovini. Kraj meseca donosi veću stabilnost i bolju kontrolu nad novcem.

Bik

Za vas je ovo jedan od stabilnijih meseci kada su finansije u pitanju. Moguće je povećanje prihoda ili nagrada za trud iz prethodnog perioda.

Ipak, postoji tendencija ka trošenju na luksuz i uživanje, pa bi bilo pametno da deo novca sačuvate ili uložite.

Blizanci

Novac vam dolazi iz više pravaca, ali isto tako lako može da "iscuri". Biće važno da uvedete red u svoje finansije i jasno odredite prioritete. Izbegavajte nepotrebne troškove i dobro razmislite pre svake veće kupovine.

Rak

Početak meseca može doneti iznenadne troškove, posebno vezane za dom ili porodicu. Ipak, druga polovina aprila donosi olakšanje i mogućnost dodatne zarade. Važno je da ne donosite finansijske odluke pod pritiskom.

Lav

April vam nudi šansu za napredak, ali samo ako budete disciplinovani. Moguće su poslovne prilike koje donose bolju zaradu, ali i veća odgovornost. Izbegavajte pozajmice i ne ulazite u rizične finansijske poduhvate.

Devica

Vaša organizovanost dolazi do izražaja i donosi vam stabilnost. Mogući su manji, ali sigurni dobici.

Ovo je odličan period za pravljenje plana štednje ili ulaganja u nešto dugoročno.

Vaga

Finansije će biti relativno uravnotežene, ali ćete morati da donesete jednu važnu odluku.

Moguće su ponude za dodatni posao ili saradnju. Dobro analizirajte sve opcije pre nego što se obavežete.

Škorpija

Situacija se popravlja, ali i dalje je potrebno da budete oprezni. Intuicija vam može pomoći da prepoznate dobre prilike, ali i da izbegnete loše poteze.

Ne preporučuje se ulazak u neproverene poslove.

Strelac

April donosi nove ideje koje mogu doneti zaradu, posebno ako se bavite kreativnim ili samostalnim radom. Ipak, izbegavajte brzoplete odluke i ne ulažite novac bez jasnog plana.

Kraj meseca donosi stabilizaciju.

Jarac

Stabilnost i sigurnost su ključne reči za vas. Mogući su dugoročni dobici, unapređenje ili povećanje prihoda. Ovo je idealan trenutak za štednju, ali i za pametna ulaganja.

Vodolija

Očekujte promene, moguće su i neplanirane prilike za zaradu, ali i iznenadni troškovi. Biće važno da ostanete fleksibilni i brzo reagujete.

Izbegavajte finansijske rizike.

Ribe

April vam donosi šansu za napredak, ali i potrebu za oprezom. Obratite pažnju na detalje, posebno kada su u pitanju ugovori i dogovori. Ako budete strpljivi, možete ostvariti stabilan finansijski rast.

Autor: Marija Radić