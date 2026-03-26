HOROSKOP ZA APRIL 2026: Ovo su najsrećniji dani za svaki znak – stižu neverovatne prilike!

Tokom vašeg najsrećnijeg dana u aprilu 2026. godine, privući ćete u život neverovatne prilike i mogućnosti. April počinje odvažnu, sa nizom planeta koji se okupljaju u Ovnu, prvom znaku zodijaka koji se povezuje sa novim počecima, hrabrošću i akcijom. Budući da se sve planete kreću direktno sve do 6. maja, ovo je savršen mesec za pokretanje novih projekata ili ostvarenje dugogodišnjih snova.

Vrhunac ove energije dostiže se 17. aprila tokom mladog Meseca u Ovnu, koji se pridružuje Suncu, Saturnu, Neptunu, Veneri, Marsu, Merkuru i Hironu. Ova moćna konjunkcija ispunjava nas hrabrošću za napredak u svim aspektima života.

Ovan: 17. april

Pripremite se da ostvarite svoje snove! Mladi Mesec u vašem znaku 17. aprila obasjava vašu kuću identiteta. Uz podršku velikog broja planeta u Ovnu, dobijate snagu za postizanje izvanrednih rezultata. Započinjete nešto duboko lično – verujte sebi i rizikujte.

Bik: 19. april

Ovo je vreme da proslavite sebe. Ulazite u svoju sezonu i period jasne sigurnosti. Uran 25. aprila konačno napušta vaš znak nakon sedam godina nestabilnosti i prelazi u Blizance. Vreme je da odahnete i proslavite sve promene koje ste prebrodili od 2018. godine.

Blizanci: 25. april

Počinje nova era! Uran, planeta neočekivanih promena, ulazi u vaš znak 25. aprila i tu ostaje do 2032. godine. Ovo je faza intenzivnog ličnog rasta koja će vam pomoći da manifestujete život iz snova. Budite spremni na širenje vidika izvan svega što ste smatrali mogućim.

Rak: 17. april

Dopustite sebi da budete primećeni. Mladi Mesec u Ovnu 17. aprila donosi novi nivo uspeha u vašoj kući karijere. Imate sve što je potrebno da zatražite ono što zaslužujete – očekujte ponude koje donose priznanje i bogatstvo.

Lav: 9. april

Kada Mars 9. aprila uđe u Ovna, aktiviraće vašu kuću sreće i obilja. Ovo je savršen trenutak za novi početak i uzbudljive avanture. Svemir će blagosloviti svaki vaš potez, zato nemojte previše analizirati – samo krenite napred.

Devica: 19. april

Budite jasni sa svojim namerama kada počne sezona Bika. Ovo je vreme ekspanzije, bilo da je reč o poslu, studijama ili putovanju iz snova. Sreća koju sada stvarate je stabilna i pouzdana, a pred vama je nova sezona profesionalnog uspeha.

Vaga: 24. april

Sreća se dešava kada ste otvoreni za primanje. Od 24. aprila, kada Venera uđe u Blizance, pratite svoju intuiciju. Blizanci vladaju vašom kućom sreće, a kombinacija Venere i Urana donosi dramatične, ali pozitivne promene. Najbolja sreća je ona neočekivana.

Škorpija: 26. april

Mudrost pravi razliku. Iako ćete osećati intenzivnu energiju sredinom meseca, izbegavajte impulsivne odluke. Sačekajte 26. april, kada Palada ulazi u Ovna, jer ćete tada imati neophodnu jasnoću da odaberete ono što je zaista najbolje za vas.

Strelac: 14. april

Merkur ulazi u Ovna 14. aprila, donoseći kreativnost i ispunjenje. Ovo je idealno vreme da definišete svrhu svoje duše. Bilo da planirate knjigu, projekat na mrežama ili novi posao, sada je trenutak da ideju sprovedete u delo. Izgovori više ne važe.

Jarac: 1. april

Ovo je tek početak vašeg uspona. Pun Mesec u Vagi 1. aprila donosi rezultate vašeg dosadašnjeg truda u profesionalnom životu. Dok razmišljate o postignutom, imajte na umu da je ovo samo odskočna daska za uspeh koji tek dolazi.

Vodolija: 1. april

Dopustite sebi da zatvorite poglavlje prošlosti. Pun Mesec u Vagi 1. aprila skreće pažnju na ono što morate ostaviti iza sebe. Otpuštanjem starih emocija i percepcija, pravite prostor za sreću i život koji vam je suđen.

Ribe: 24. april

Oslobodite se! Uran ulazi u Blizance, donoseći vam slobodu potrebnu za život iz snova. Ovo je idealno vreme za selidbu, preuređenje doma ili ulaganje u autentične odnose. Uz Veneru koja 24. aprila ulazi u isti znak, prelaz ka obilju biće nežan i ugodan.

Autor: Jovana Nerić