KRAJ APRILA DONOSI VELIKO OLAKŠANJE: Za ova 4 horoskopska znaka život se menja iz korena – Pakleni period je konačno PROŠLOST!

Uran menja znak i donosi spas: Ako ste među ovim znakovima, spremite se za totalni preokret – Problemi nestaju kao rukom odnešeni!

Život će do kraja aprila postati znatno lakši za četiri horoskopska znaka, a poznati profesionalni astrolog Evan Natanijel Grim objašnjava da je razlog tome istorijski ulazak Urana u znak Blizanaca.

Preostalo je još samo nekoliko nedelja boravka Urana u Biku, što je, kako Grim ističe, fenomenalna vest za određene znakove jer im je "ovaj tranzit godinama donosio nepredvidivost i haos". Ništa se nije odvijalo po planu, ali od 25. aprila, kada Uran – planeta iznenađenja i promena – pređe u Blizance, sledi trenutno olakšanje.

BIK: Kraj sedmogodišnjeg nemira

Od svih znakova zodijaka, vi verovatno najmanje volite promene. To znači da vam boravak Urana u vašem znaku od 2018. godine nije bio nimalo lak. Dok ova planeta provodi poslednje nedelje kod vas, verovatno se osećate vrlo nemirno.

Šta vas čeka: Život postaje znatno lakši nakon 25. aprila. Shvatićete da se sav trud poslednjih godina isplatio. Postali ste otporniji, prilagodljiviji i spremni za novo poglavlje. Duboko udahnite, Bikovi – stižu bolja vremena!

ŠKORPIJA: Stabilizacija u ljubavi i odnosima

Škorpije, pošto je planeta nepredvidivosti poslednjih godina boravila u vašoj kući partnerstva, mnogi vaši odnosi su bili na ivici pucanja ili potpuno nestabilni. Dok Uran troši poslednje dane u tom polju, mogući su "poslednji trzaji" – iznenadne svađe ili otkrivanje tajni.

Šta vas čeka: Iako je trenutno napeto, nakon 25. aprila tenzija popušta. Grim objašnjava da je ovo idealno vreme da "iznenada upoznate nekog novog i zanimljivog". Krećite se među ljudima, jer vas čeka sudbinski susret.

LAV: Poslovni uspeh i popravljanje ugleda

Lavovi, Uran u Biku je uneo totalni nemir u vašu karijeru. Ipak, situacija na poslu postaje znatno lakša s krajem meseca. Još uvek imate dovoljno vremena da "ispeglate" sve što je pošlo po zlu u vašem profesionalnom životu.

Šta vas čeka: Svi nesporazumi koje su kolege ili nadređeni imali o vama počeće da blede. Vaš ugled će se popraviti, a otvoriće vam se vrata za mnogo bolje prilike. Kolege će vas više ceniti, a vaš trud će konačno postati vidljiv.

VODOLIJA: Mir u kući i porodici

Poslednjih osam godina Uran u Biku je menjao vaš dom, porodični život i same temelje vašeg bića. Verovatno se još uvek nosite sa posledicama neočekivanih događaja u porodici, a ovog meseca ćete biti posebno fokusirani na rešavanje tih problema.

Šta vas čeka: Život postaje drastično lakši krajem aprila. Oni koji se nisu osećali kao da pripadaju svom okruženju, konačno će pronaći svoj mir ili novi dom. Oslobodićete se ograničenja i negativnih situacija koje su vas godinama gušile unutar četiri zida.

Autor: D.S.